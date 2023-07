Ein Code of Conduct für die Kultur Kann er vor Machtmissbrauch schützen?

Als Spitzenverband der deutschen Kulturverbände hat der Kulturrat einen Dialogprozess zum „Respektvollen Arbeiten in Kunst, Kultur und Medien“ in Gang gesetzt, am. Nach dem Aktionsplan von Kulturstaatsministerin Claudia Roth soll in einem Jahr ein gemeinsamer Verhaltenskodex vorliegen. Kann dieser vor Machtmissbrauch schützen? In unserer Serie „3 auf 1“ diskutieren drei Expert:innen diese Frage. Alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.