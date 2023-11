Ein Hoch auf den BER Ganz unberlinisch bescheiden

Der Berlin-Brandenburger Flughafen BER hat viel Spott und Häme auf sich gezogen – besonders vor seiner Eröffnung im Jahr 2020. Auch danach gab es noch einiges zu monieren, doch in letzter Zeit ist es einigermaßen ruhig geworden in der Kritiker-Kiste. Kann es sein, dass die Anlage nach den Anfangsruckeleien nun ziemlich gut funktioniert? So manchen stören noch die kuschelige Holzoptik der Hamburger Architekten GMP, die mickrigen Shoppingmögichkeiten, die bescheidenen Maße. Das sei doch alles sehr „provinziell“. Schnell fällt neben Paris auch „Istanbul“ als Gegenbeispiel, die Städte sind sich ja nah.