Ein Zeichen von Hoffnung Daniel Barenboim und das Orchester der Barenboim-Said-Akademie

Er mag von Krankheit gezeichnet sein; sein Charisma ist ungebrochen. Wärmster Beifall empfängt Daniel Barenboim, als er vorsichtig den langen Weg zu seinem Dirigentenstuhl zurücklegt. Nach der energiegeladenen Interpretation der „Italienischen“ Sinfonie von Felix Mendelssohn will ihn das jubelnde Publikum gar nicht mehr von der Bühne lassen. Alle applaudieren sich gegenseitig: die jungen Musiker:innen vom Orchester der Barenboim-Said-Akademie dem Maestro, der seinerseits einzelnen Spielern die Hand schüttelt und der Menge im ausverkauften Pierre Boulez-Saal freundlich winkt.

Natürlich dirigiert Barenboim mit sparsamster Gestik. Ein Kopfnicken, ein Blick, ein Fingerspreizen gibt die Einsätze, dämpft den Klang oder erzeugt Steigerungen. Umso bewundernswerter, wie präzise der Taktstock sich bewegt, wie große Bögen und Zäsuren gelingen. Beinahe überfallartig der Tutti-Einsatz, der mit prickelnden Akkordrepetitionen den Boden für das weit ausschwingende Kopfthema bereitet. Dessen Terzrufe werden eindringlich von den Hörern aufgenommen – sie schlagen sich in ihrem schwierigen Part bis auf winzige Patzer im dritten Satz untadelig. Dieses „Con moto moderato“ wirkt wie ein tröstender Lichtstrahl nach dem ernsten, wie ein Trauerzug voranschreitenden „Andante“, das mit klangvoller Klarinette und emphatischen Streichern allerdings auch seine Aufhellungen kennt. Und dann volle Kraft voraus im Finale! Der Saltarello, ein wilder, tarantella-ähnlicher Tanz fordert temperamentvolle und zugleich präzise Beweglichkeit, die hier mit leichtfüßigen Streichern und zu schier endlosem Atem fähigen Holzbläsern eingelöst wird.

Die Ausbildungsgrade der Musiker sind sehr unterschiedlich

Vitalität und Optimismus strahlt diese Musik aus, ein Zeichen von Hoffnung, gerade wenn sie von einem solchen Orchester dargeboten wird, dem israelische, palästinensische und weitere Studierende aus arabischen Ländern angehören. Die Einmütigkeit des Klangs, das Engagement des Spiels erstaunen und berühren umso mehr angesichts der unterschiedlichen Ausbildungsgrade – manche hier sind orchestererfahren und schon lange dabei, andere haben ihr Studium gerade erst aufgenommen.

Die unterschiedlichen Klangqualitäten auszugleichen verlangt besonders intensive und auch sensible Probenarbeit. Die ausdrucksvollen, farbigen Holzbläser ragen hier hervor, erlangen manchmal leichtes Übergewicht. Viel Transparenz lässt sich sowieso nicht erwarten in einem Raum, den der Orchesterklang beinahe sprengt. Beethovens Vierte – von Robert Schumann als „schlanke griechische Maid zwischen zwei Riesen“ (der 3. und 5. Sinfonie) tituliert, entwickelt hier kompakte Überredungskraft, die sich jedoch im „Adagio“ mit schönen Soli von Klarinette, Flöte und Fagott lyrisch aufhellt und im Finale in „Mendelssohnscher“ Beweglichkeit gipfelt.