Eine afrodeutsche Geschichte Der lange Schatten der Kolonialzeit

1884 begann die deutsche Kolonialherrschaft im westafrikanischen Kamerun. Nur sieben Jahre später kam der 20-jährige Mandenga Diek gemeinsam mit seinem Bruder Anjo nach Deutschland. Zuerst lebte er in Hamburg, zog später nach Danzig. Er war ursprünglich gekommen, um Medizin zu studieren, begann dann aber eine Ausbildung zum Schuster und wurde schließlich mit einem Tabakhandel zu einem angesehenen Geschäftsmann. Bereits 1895 erlangte Diek die deutsche Staatsangehörigkeit. In Danzig lernte er seine spätere Frau Emilie kennen, die er 1919 heiratete. Ein Foto aus den zwanziger Jahren zeigt die beiden gemeinsam mit ihren Töchtern Erika und Dorothea am bürgerlich gedeckten Kaffeetisch.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden