Eine Bilanz der Frankfurter Buchmesse Bald wieder riesig und wichtig

Die erste Bilanz dieser Frankfurter Buchmesse fiel schon mal positiv aus. Am Freitagnachmittag verschickte die Presseabteilung der Messe eine Mitteilung mit ihrem Halbzeitstand nach den Tagen für das Fachpublikum. „Die Besucherzahlen haben unsere Erwartungen übertroffen", freut sich Buchmessendirektor Jürgen Boos. 90 000 Fachbesucher:innen aus über 100 Ländern sollen auf die Messe gekommen sein, und das Literatur Agents & Scouts Centre sei „mit über 450 gebuchten Arbeitsplätzen und rund 300 Agenturen ausgebucht“ gewesen.

Den intensivsten Bieterwettbewerb habe es um die Übersetzungsrechte des mit dem Booker Prize ausgezeichneten Roman „The Seven Moon of Maali Almeida“ des aus Sri Lanka stammenden Schriftstellers Shenan Karunatilaka gegeben (in Deutschland beim Rowohlt Verlag, der sich die Rechte lange vor der Messe gesichert hatte). Auch die Besuche des spanischen Königspaars und des Bundespräsidenten sowie die Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten verbucht die Messe auf ihrer Habenseite, „drei Staatsoberhäupter gaben sich die Ehre“.

Viel los im Literaturagenturzentrum

Nun gehören diese Erfolgsmitteilungen zum Handwerk eines Wirtschaftsunternehmens, das die Frankfurter Buchmesse letztendlich ist. Selbst bei den Corona-Messen der vergangenen zwei Jahre wurde Positives vermeldet. Doch reichte dieses Mal ein Blick in eben jenes Literaturagenturzentrum in der Halle 4.2., um zu sehen, dass wieder Leben in der Messebude ist. Mit seinem Brummen, Summen und aufgeregten Schwatzen ging es hier wirklich zu wie ehedem vor der Pandemie. Überhaupt schien in der Halle 4 und seiner Umgebung der meiste Andrang zu herrschen: eng an eng auf den Rolltreppen, in den Gängen, in den Restaurants. Was nicht zuletzt daran lag, dass hier die sonst etwas abseits in der Halle 6 residierenden internationalen Verlage untergebracht waren.

Kim de l´Horizon hat mit „Blutbuch“ den Deutschen Buchpreis gewonnen. © imago/STAR-MEDIA / imago/STAR-MEDIA

Eine Umsiedlung, die natürlich ihre Gründe hatte: 4000 Aussteller aus 95 Ländern, so eine weitere Zahl aus dem Messe-Medienbüro, sind nur die Hälfte des früheren Aufkommens. In der Halle 3 mit den deutschen Verlagen merkte man das gut. Weiträumiger als sonst gestaltete sich dort alles. Fremdeln tat man auf den so gewohnten Wegen: Der Stand des Kiepenheuer & Witsch Verlags befand sich beispielsweise unten in Halle 3.0 statt in 3.1., wo sich wiederum auf einmal Verlage wie Suhrkamp, Hanser, C.H. Beck und Aufbau ballten, mit Ständen wie vom Baumarkt, ohne individuelle Prägung, austauschbar und von der Stange wirkend.

Eben doch noch nicht alles „wie früher“, so eine der meistgebrauchten Worthülsen dieser Tage. Wie früher ist aber in jedem Fall das, was die Frankfurter Buchmesse in ihrem Kern ausmacht: Das Krisengeraune, das Debattengesumm, die Diskussionen um den Deutschen Buchpreis. Oder die hohen, oft so selbstzufriedenen Töne von Verantwortlichen wie Boos oder der Börsenvereinsvorsteherin des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, wenn es um das hehre Kulturgut Buch geht, um die Meinungsfreiheit. Oder, wie in diesem Jahr, um die Ukraine und wie sie aus der Buchwelt am besten unterstützt werden kann.

Krise war immer, dieses Mal vielleicht mehr wegen des Papiermangels, der gestiegenen Preise dafür und der Energiebeschaffungsprobleme. Doch wirkte es einmal mehr so, als seien die Verlage und ihre Verantwortlichen gewappnet, als hätten sie alles im Griff, als regiere der Optimismus. Tom Kraushaar von Klett-Cotta zum Beispiel hatte beim Empfang seines Verlags zu Beginn der Messe nicht in das Krisengerede einstimmen wollen. Er entschuldigte sich fast dafür, dass er das nicht könne, es in seinem Verlag gut laufe.

Drei rechte Verlage

Auch bei Suhrkamp spürt man, wie sich die großen Preise für Annie Ernaux, Emine Sevgi Özdamar und Serhij Zhadan auf den Umsatz positiv auswirken. Und gern hätte man wieder eine der stets gutgelaunt-zugewandten Reden des einstigen Droemer-Knaur-Verlagsleiters Hans-Peter Übleis gehört, der einmal sagte: „Unsere Branche ist die beste, die es gibt.“ Den Droemer-Empfang gibt es allerdings nicht mehr. Sogar einige der großen Verlagshäuser hielten sich mit den Partys lieber zurück. Das ist womöglich der Pandemie genauso geschuldet wie nötigen Einsparungen.

Zu den Debattenthemen dieser Messe gehört natürlich der Deutsche Buchpreis an Kim de l’Horizon. Darüber lässt sich streiten, ob „Blutbuch“ literarisch wirklich der Roman des Jahres ist, den man meint, mit dem Buchpreis auszuzeichnen - oder doch nicht vielmehr als ein gelungenes Debüt. Der Hass aber, die Empörung, die der non-binären Person Kim de l´Horizon in den sozialen Medien und den Kommentarspalten etablierter Organe nach der Auszeichnung entgegenschlugen, war unfassbar - wie wenig fortschrittlich, wie intolerant, wie schrecklich unsere Gesellschaft doch ist.

Eine Grünen-Abgeordnete fordert Rücktritt von Messedirektor Jürgen Boos

Spanien wiederum sorgte für keine Debatte, wie so oft bei den Gastländern – der Pavillon jedoch war einer der schönsten, elegantesten, formvollendetsten der vergangenen Zeit. Und was war mit dem alles überwölbenden Messethema 2021, nachdem die Autorin Jasmina Kuhnke die Messe boykottiert hatte, weil sie sich wegen der Präsenz rechter Verlage nicht sicher fühlte? Drei waren dieses Mal anwesend mit Ständen, die „Junge Freiheit“, der Gerhard Hess Verlag am Rand der Halle 3.0. und der österreichische Karolinger Verlag in der Halle drüber.

Anders 2021, als der Europa Verlag durch den Boykott von Kuhnke ungebührlich viel Aufmerksamkeit erhielt, regiert in diesem Jahr gezielte Ignoranz. Allerdings forderte die Frankfurter Grünen-Stadtverordnete Mirrianne Mahn den Rücktritt des Buchmesse-Chefs. „Wer Meinungsfreiheit und Volksverhetzung nicht auseinanderhalten kann, hat auf dieser Position nichts verloren“, schrieb Mahn auf Instagram. Unterstützt wurde sie von der Klimaktivistin Luisa Neubauer, die die Präsenz rechter Verlage als „absolutes No-Go“ bezeichnete. Mahns Rücktrittsforderung wiederum bezeichnete der Grünen-Fraktionschef Dimitrios Bakakis in der „Frankfurter Rundschau“ als „Privatmeinung“: „Es gibt keinen Fraktionsbeschluss zu dieser Rücktrittsforderung.“

Auf die Diskussionen nach dem Boykott hat die Messe bekanntermaßen reagiert durch die Einstellung eines „Awareness“-Teams, zusammengestellt von einem Team des Berliner „Bund für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit“. Deren Mitarbeiter: innen liefen über das Gelände und waren an einem Stand vor der Halle 4 ansprechbar, falls Menschen Aggressionen oder Diskriminierung erleben sollten. Ging man in den ersten Tagen an dem Stand vorbei, war wenig bis gar nichts los. Das kann man ja zunächst als gutes Zeichen werten. Die allermeisten Anfragen, hieß es aus Reihen des Teams, seien von den Medien gekommen, doch am ersten Publikumstag, dem Freitag, sei das Interesse grundsätzlich bei vielen Besucher:innen groß gewesen.

Wie es mit dem „Awareness“-Team weitergeht, das will die Messe erst einmal „evaluieren“, so Messesprecherin Kathrin Grün. Vermutlich nicht nur das: Die Frankfurter Buchmesse hat ihren Betrieb nach zwei Pandemie-Jahren mit voller Kraft aufgenommen. Doch dürfte diese Ausgabe, wie die 2021er, noch eine Art Übergangsmesse gewesen sein. Vielleicht heißt es schon nächstes Jahr „Business as usual“, und keiner fragt mehr, ob es „wie früher“ sei. Das Gastland 2023 wird Slowenien sein.

