Eine Jungsfreundschaft in Kinodrama Close“ Seid ihr eigentlich zusammen?

Spätsommersonne auf Blumenfeldern, Dahlien und Chrysanthemen setzen leicht irreale Farbakzente in eine beschauliche Landschaft. Dazwischen rennen zwei Jungen, 13-jährig, der eine blond, der andere dunkelhaarig, lachend, im Spiel. Ein Paradies der Kindheit, wie man es in der Rückschau manchmal konstruiert, Fantasie und Realität gehen ineinander über, Sexualität spielt noch keine Rolle, die Eltern nerven noch nicht, und immer scheint die Sonne.

Kein Zauberreich der Kindheit

Rémi und Léo, die durch dieses Paradies hindurchjagen, sind musisch begabt, der eine spielt Oboe, der andere zeichnet. Zwischen dem Orchester und der Blumenfarm von Léos Eltern ist die Idylle aufgespannt, sie wirkt fast, als sei sie allem Sozialen enthoben. Allerdings gibt es schon ein frühes Bild, einen Blick der Kamera auf die aneinander gekuschelten Jungen im Bett aus eigenartiger Distanz, der eine Frage formuliert. Wie beurteilen wir, die Zuschauenden, diese körperliche Nähe?

Ausgesprochen wird die Frage wenig später von den neuen Klassenkameradinnen am Ende des Sommers, die neugierig Léo und Remis Näheverhältnis unter die Lupe nehmen: „Seid ihr eigentlich zusammen?“ Noch bevor wir uns im Zauberreich der Kindheit verlieren, werden wir mit unserem Blick konfrontiert, worauf auch das Kinoplakat von „Close“ anspielt, in dem Léo, seinen Freund umarmend, in die Kamera schaut. Im Wissen um den fragenden Blick der Umwelt.

Die Mädchen fragen aus Neugier, nicht aus böser Absicht. Die homophoben Anspielungen der anderen Jungs gehen da schon weiter, trotzdem will der Film sie nicht als Bullys darstellen. Er isoliert vielmehr Léo und Rémi auf dem Schulhof, zeigt ihre Verlorenheit in Gesprächen über Fußball und Eishockey; fast, als wollte er behaupten, dass sie nun aus ihrem Zauberreich in die Realität gepurzelt sind. Das Paradies jedenfalls erodiert.

Léo geht auf Abstand, schläft mit Rémi nicht mehr im gleichen Bett, möchte lieber mit den coolen Jungs Eishockey spielen. Die Dahlien und Chrysanthemen werden abgeerntet und untergepflügt. Die Katastrophe, die dann folgt, kommt allerdings ein bisschen aus dem Nichts – beziehungsweise aus der Selbstverpflichtung des Drehbuchs auf ein klassisches Fünf-Akt-Schema, das jetzt einen Twist braucht.

Männlichkeit auf Schulhöfen

Dem Regisseur Lukas Dhont geht es offenbar nicht um einen kritischen, systemischen Ansatz, mit dem man zeigen könnte, wie Männlichkeit in Familien und auf Schulhöfen sozial konstruiert wird; wie Normen über das Näheverhältnis von zwei Jungen entstehen und vermittelt werden; wie die normative Fremdwahrnehmung plötzlich das eigene Erleben dominiert. Aktuelle Untersuchungen aus Deutschland zum Beispiel zeigen, dass fast die Hälfte aller queeren Jugendlichen an Schulen gemobbt wird, sie kaum Hilfe von Eltern und Lehrer:innen erhalten, ein viel größeres Suizid-Risiko tragen. „Close“ schaut nicht da nicht so genau hin, sondern fast ausschließlich auf Léos Individuationsprozess und dessen wiederum individuelle Folgen für Rémi.

Zum Film Close Regie: Lukas Dhont. Drehbuch: Lukas Dhont, Angelo Tijssens. Mit Gustav De Waele, Eden Dambrine, Émilie Dequenne, Léa Drucker. 105 Minuten

Nach dem Drehbuchtwist wird der Blick der Kamera, die vorher so intensiv mit der Textur der Freundschaft und ihrer langsamen Eindunklung beschäftigt war, fast unangenehm auf den alleingelassenen Protagonisten gerichtet. Wie geht Léo mit dem Verlust um, wie äußern sich Trauer und Scham und Schuldgefühle körpersprachlich, was macht er uns vor? Das Beobachten gerät ins Starren. Wie schon in Dhonts Debütfilm „Girl“, das den Kampf eines trans*Mädchens zeigt, zur Balletttänzerin ausgebildet zu werden, isoliert der Film irgendwann seine Hauptfigur, lässt sie nicht mehr aus den Augen, verengt ihren Bewegungsspielraum.

Schuldgefühle hinter dem Eishockeypanzer

Die Kamera lauert fast schon auf das Bekenntnis der Schuld, schaut durch die Schichten von Léos Eishockeypanzer und sein Helmvisier hindurch. Wenn man diesen Blick teilen mag, folgt man dem Film und seinem großartigen Darsteller Eden Dambine gerne weiter in seinen eigenartigen Bewegungen. Vielleicht ist dieser Blick auch von der erwachsenen Sorge um einen 13-Jährigen bestimmt, der eine Krise zu bewältigen hat und dabei seiner Familie zu entgleiten droht. Es ist aber eine ästhetische Regie-Entscheidung, nicht aus der Sicht der Jugendlichen zu erzählen, schon gar nicht aus der Sicht des betroffenen Rémi, sondern aus erwachsener Distanz die Heilung der Wunde und das Happy End für Léo abzuwarten.

Natürlich werden im letzten Akt neue Dahlien und Chrysanthemen angepflanzt. Und die körperliche Nähe wird wieder zugelassen, diesmal vom Bruder und der Mutter, das ist aus heteronormativer Sicht unproblematisch. Aus queerer Perspektive wären da noch andere Geschichten zu erzählen, für die man aber den Bildausschnitt, der sich um Léo herum zusammengezogen hat, erweitern und von ihm aus auf die Gesellschaft schauen müsste.

