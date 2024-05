Eine teuflische Versuchung Andrea Sawatzki und die Hölle auf Erden

Einmal den Teufel höchstpersönlich spielen, dieser Versuchung können Schauspieler offenbar nur schwer widerstehen. Aus religiöser Sicht mag der Ruf des Herrschers der Finsternis zwar höllisch schlecht sein, aber in Literatur, Film und Fernsehen gehört es zu den größten Herausforderungen, diese ambivalente Figur darzustellen.

Man denke an Gustaf Gründgens als Mephisto in Faust, an „Im Auftrag des Teufels“ mit Al Pacino oder die TV-Serie „Lucifer“ mit Tom Ellis als Herrscher der Hölle, um nur einige Beispiele zu nennen. In der deutschen Mini-Serie „Pauline“, die an diesem Mittwoch beim Streamingdienst Disney+ startet, will nun Andrea Sawatzki als weiblicher Teufel die Menschheit ins Verderben stürzen.

Um es vorweg zu sagen: „Pauline“ bedient sich zwar der unerschöpflichen Faszination des diabolischen Themas, doch im Vergleich mit den eingangs erwähnten Vorgängern schafft es die Produktion der bildundtonfabrik („How to Sell Drugs Online (Fast)“) nur in die Vorhölle. Für ein richtiges Fegefeuer ist die Temperatur nicht hoch genug, für eine unterhaltsame Zwischendurch-Unterhaltung reicht es jedoch allemal. Als Head-Autor fungierte Sebastian Colley („Buba“), die Lead-Regie übernahm Arabella Bartsch.

Der Teufel in Gestalt von Lilith spielt indes nicht die Hauptrolle in der sechsteiligen Serie. Im Zentrum steht die 19-jährige Pauline (für „Druck“ erhielt Sira-Anne Faal einen Deutschen Schauspielpreis). Trotz ihrer nicht ganz einfachen sozialen Situation steht die Protagonistin kurz vor einem Traum-Abi. Daran soll sich dank eines Stipendiums ein Auslandsstudium anschließen.

Was sie nicht ahnt: Ein One-Night-Stand mit Lukas (Ludger Bökelmann gehörte zum Cast von „Dark“) wird all ihre Pläne gefährden. Nicht nur, weil sie trotz Verhütung schwanger wird. Sondern vor allem, weil ihr Lover der Sohn von Teufelin Lilith ist. Das Ungeborene wächst darum mit exponentieller Geschwindigkeit, es verleiht Pauline zudem ebenso übernatürliche wie bösartige Kräfte.

Niemand kann sich sein Schicksal aussuchen. Man kann nur entscheiden, ob man es annimmt oder nicht. Andrea Sawatzki spielt Lilith, den weiblichen Teufel

Aus diesem Blickwinkel betrachtet, ähnelt Paulines Geschichte trotz aller Unterschiede Roman Polanskis „Rosemaries Baby“ aus dem Jahr 1968. Der teuflische Nachwuchs könnte das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse zerstören und die Welt ins Chaos und Verdammnis stürzen.

Im Gegensatz zu Rosemarie (Mia Farrow) ist Pauline jedoch nicht auf sich allein gestellt. Der Tod des geliebten Vaters hat die Familie zwar hart getroffen, aber die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter Carla (Nikeata Thompson) ist äußerst liebevoll. Außerdem kann sie sich voll und ganz auf ihren schwulen Freund Tony (Lukas Alexander von Horbatschewsky) verlassen. Selbst Lukas steht eher auf ihrer als Liliths Seite. Denn er möchte lieber heute als Morgen aus dem teuflischen Familienunternehmen aussteigen, um wieder in Rom ein Pasta-Restaurant zu führen.

Einerseits ist „Pauline“ zwischen Fantasy-Drama und Horror-Comedy angesiedelt, andererseits wird die Coming-of-Age-Geschichte einer jungen Frau erzählt, die für sich die richtigen Weichenstellungen vornehmen muss. Was ist richtig, was falsch? Wem kam man vertrauen, wer wird einen verraten? Können Freundschaft und Liebe selbst das ultimativ Böse besiegen? So viel sei verraten: am Ende wird ein Cliffhanger eine weitere Staffel zulassen.