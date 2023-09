Elfenbeinturm Wer hier wohnt, ist nicht immer nur ein Schöngeist

Ein Gebäude, obwohl strenggenommen unsichtbar, steht unter Dauerbeschuss. Es ist offenkundig nicht der Tierschutz, der diese tiefe Verachtung hervorruft. Dabei gäbe es hierfür triftige Gründe. Denn der alleinige Baustoff wird auf brutale Weise gewonnen. Dafür müssen zwar keine Elfen sterben, aber Elefanten in der Fantasie. Es sind andere Gründe, wie wir gleich sehen. Denn kein Tag vergeht, ohne dass Stimmen in den sozialen Medien oder in den Kommentarspalten der sich der „Freiheit“ verpflichtenden Medien für den Abriss des Elfenbeinturms plädieren.