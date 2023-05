Entspannt euch, Leute, er ist wieder da Das zweite Leben des Peter Fox

Jeder weiß, dass Liebeslieder in Deutschland nicht funktionieren. Die Menschen können sich auf zu wenig einigen. Am wenigsten auf große Gefühle. Peter Fox versucht es trotzdem. Sein neues Album „Love Songs“, das am Freitag erscheint (Warner), hat eine ziemlich klare Botschaft. „Die Message ist: Liebe.“ So heißt es einmal.

Wenn einer der größten Popstars dieses Landes nach 15-jähriger Abwesenheit mit Liebe zurückkehrt, muss er entweder den Verstand verloren haben, oder er weiß genau, was er tut, um den Nerv zu treffen. Einen Nerv, der sich entzündet hat und unter Dauerreizen weiter zu verkümmern droht. Die Verspannungen in der Gesellschaft sind ja letzthin nicht kleiner geworden. Aber wie ihnen begegnen? Wie von Liebe reden, wie sie ausdrücken, ohne dass es peinlich wird?

„Bin so in Love with you“, singt Peter Fox jetzt. Doch er sagt auch, er habe „vergessen wie…“, ja, wie vieles von dem, was gut ist, richtig angepackt werden müsste. Corona mag Schuld an dieser Amnesie sein oder es ist das Alter, das ihn faul auf dem Teppich liegen lässt. „Hab’n vergessen, wie es geht, aber die City lebt.“

Auf der Suche nach dem „recipe“, dem Rezept fürs Entpuppen, ist Fox diesmal bei einer Mischung aus Afro-Beat und Dub-Groove hängengeblieben. Das macht den Sound luftiger, leichter als früher, rückt das Bedürfnis nach unbeschwerter Party in den Vordergrund. Und mittendrin der Erzähler, erwacht aus seiner Lethargie: „Alle Finger in die Luft (Pow, pow, pow) / Paff’ ‘n Blunt vorm Speaker / Blas’ Ringe in’ Club (Huh) / … Hab’ Love in my heart / Wer von euch kann morgen nochma’?“

Wär schön gewesen so ein Haus am See

„Love Songs“ setzt sich auf die Spur einer Glückseligkeit, die sich im Rausch der Nacht erfüllt. Doch lässt es der 51-jährige Musiker dabei nicht bewenden. Er versteht seine Musik als „Celebration“, wie es im Song gleichen Namens heißt. Gefeiert wird das Leben selbst, in all seinen Ambivalenzen.

Wir erinnern uns: Bei „Stadtaffe“ ging es um Berlin. 2008, als die Stadt einen schmerzhaften Prozess der Kapitalisierung zu durchlaufen begann, formulierte das Album eine fiebrige, wuchtige Großstadt-Erzählung. Berlin, das war der heiße Scheiß in den Prospekten der Immobilienentwickler. Dem hielt Peter Fox das fertige Leben in den Nischen entgegen. Zwar träumte auch er von einem „Haus am See“, aber es war der Wunschtraum eines Narren, der um die Reste seiner kleinen verdrängten Kreuzberg-Existenz zwischen Baklava und Späti kämpfte.

Aus Mangel an Zeit, hat Peter Fox nur ein Interview gegeben. Dafür stellte er sich am Dienstag den Fragen von Journalisten bei einer Pressekonferenz auf dem Studiogelände von Babelsberg, wo seine Band probte. © dpa/Soeren Stache

Hervorgegangen aus der geplatzten Zusammenarbeit mit dem US-Rapper CeeLo Green, hob das Album nicht nur Berlin auf die musikalische Landkarte, sondern verband die Träume eines Mittelschichtnormalos mit Coolness, Macho-Gehabe und einem vitalen Multikulti-Flair.

Bald wurde dem leidenschaftlichen Studio-Tüftler der Rummel um seine Person zu viel, und Pierre Baigorry schickte sein Alter ego namens Peter Fox in das schwarze Loch zurück, aus dem es hervorgekommen war, machte – ebenfalls erfolgreich – mit seiner Dub-Reggae-Formation Seeed weiter. Man durfte nicht hoffen, dass es ein weiteres Fox-Album geben würde. Zu deutlich sprach Baigorry davon, künftig nur noch im Kollektiv arbeiten zu wollen. Der Popstar wollte kein Popstar sein, und er will es noch immer nicht.

So viel wird deutlich, als Peter Fox am Dienstag zu einer Pressekonferenz ins Foyer des Filmstudios Babelesberg lädt. Vor der versammelten Musikpresse beantwortet der öffentlichkeitsscheue Musiker geduldig Fragen zu dem, was war und was kommen wird. Er zerstört die Hoffnungen auf mehr gleich wieder mit dem Bekenntnis: „Bald habe ich wirklich alles erzählt.“ Viel eher als ein Leben im Rampenlicht schwebt dem Familienvater eines als Produzent vor.

So war es wieder der Zufall, der „Love Songs“ entstehen ließ. Diesmal wurde Baigorry von dem deutschen Rapper Trettmann auf Songskizzen sitzen gelassen, die er für eine verabredete Kooperation produziert hatte. Also machte er sich mit seinen musikalischen Partnern, dem Produzenten-Duo The Krauts, an die Ausarbeitung.

Am Ende fehlte Fox & Co. wohl die Zeit, um die elf Songs auf dasselbe Niveau zu heben, das „Stadtaffe“ erreicht hatte. Aber er lässt einen teilhaben an der Ernüchterung, dem Schmerz, der Leere, und auch der Einsicht in eigene Schwächen, die ihn immer weiter forttreibt von billigen Pop-Illusionen.

Sorge vor der Kulturkampf-Debatte

Entsprechend ernüchtert geht es mit einem Kater los. Die Nacht war wieder mal lang und hart. Zu hart. Wie überhaupt zu leben, wild zu leben oder auch nur halb wild, nicht mehr leicht von der Hand geht. „Ich versuche zu beten, lass’s wieder sein (no mercy) / Bin ein rostiger Optimus Prime“, heißt es in „Ein Auge blau“, das hörbar den Übergang sucht vom früheren Berlin-Hit „Schwarz zu Blau“ in eine immer noch bitter schmeckende Gegenwart. Die erste Familie im Eimer, Patchworkstress und Beißschiene nachts: „Bin nicht kaputt / Nur ein bisschen defekt“.

Da kehrt einer also die Trümmer zusammen. Zum Glück ist eine Frau an seiner Seite, „Tuff Cookie“, die hat Biss, wie es heißt, was sich gerade noch an der Grenze des Anständigen bewegt. Dann wieder fühlt sich der Liebende in seiner romantischen Verklärung „ein Tick zu disney“ oder einsam und verlassen in der künstlichen Idylle Dubais („Kein Regen in Dubai“).

Peter Fox traut dem Glück nicht. Erst mit „Gegengift“, einem flackernden Beat-Monster aus zischelnden, brodelnden Rhythmen, wird spürbar, was Liebe eigentlich bewirken soll. „Draußen Chaos in den Straßen“, singt er, „Die Schreie laut, die Blicke leer / Und ich bleib‘ hinter meinen Barrikaden.“ Das erinnert am ehesten an die Hysterie des Affenfelsens früherer Tage. Dem setzt Peter Fox jetzt jedoch seinen unverbesserlichen Idealismus entgegen: „Alle sagen / Es ist zu spät / Doch ich … koche Liebe“, singt er.

Ich bin nicht der Typ, der sagt, ist mir doch egal. Peter Fox über die Kritik an seinem Song „Zukunft Pink“

Dieses Festhalten an der Liebe, wider besseren Wissens, ist ein abgegriffenes Motiv. Was die Frage aufwirft: Wie sieht diese Liebe für Fox aus? Und ist dafür gesorgt, dass nicht wieder einer, der Liebe predigt, am Kreuz landet?

Fox mach deutlich, was er vom Kämpfen hält: gar nichts mehr. In „Weiße Fahnen“ hisst er seine Kapitulation, wäscht sich die Kriegsbemalung ab, und der gefundene Frieden strahlt aus auf einen wunderbar federnden Offbeat, dem man sich anschließen möchte, um wie er Energie zu sparen, „für einen Kampf, der sich lohnt.“

Fox‘ Hymne für diese Utopie ist „Zukunft Pink“. Der Song, schon jetzt ein Hit, wurde bei Spotify über 93 Millionen mal gehört mit der programmatischen Zeite: „Alle sehen schwarz / Ich seh’ die Zukunft Pink“. Und es hat Fox schwer getroffen, wie er bei der Vorstellung des Albums in den Filmstudios Babelsberg bekennt, dass ausgerechnet dieser Appell für mehr diverser Gerechtigkeit in den Mittelpunkt einer Debatte um „kulturelle Aneignung“ geriet. Die Vorwürfe seien „unfair“ gewesen.

Der Ärger war entstanden, nachdem Fox in einem Video zu „Zukunft Pink“ südafrikanische Tänzer und Tänzerinnen auftreten ließ. Man warf ihm vor, sich auf Kosten benachteiligter Randgruppen zu profilieren – in diesem Fall auf Kosten südafrikanischer House-DJs und deren Amapiano-Beat. Fox verwies zwar darauf, dass er seine Einflüsse transparent gemacht habe vor Veröffentlichung der Single, aber die Forderung stand im Raum, dass einer wie er mehr tun müsse, um das ökonomische Ungleichgewicht im Pop auszubalancieren.

Die Dekonstruktion der Popstar-Pose

Große Gefühle sind nicht für Kleingeld zu haben. Das macht die seit Jahrzehnten geführte Diskussion um kulturelle Ausbeutung so verzwickt. Weil Musiker Liebende sind, die oft für sich nutzen, was sie lieben, bleibt der Missbrauch verdeckt.

„Ich bin nicht der Typ, der sagt, ist mir doch egal“, gesteht Peter Fox. Deshalb habe ihn der Vorwurf „bedrückt“ und zwei Monate lang nicht losgelassen. Dass ausgerechnet er, der dem Wert von Solidarität so viel Wert beimisst, nicht genug getan haben sollte, um andere am verdienten Ruhm teilhaben zu lassen, ließ ihn nicht kalt. Das war auch der Grund, warum er von der ursprünglichen Absicht abrückte, das Album „Zukunft Pink“ zu nennen.

Um Liebeslieder zu singen, muss man sich preisgeben. Vor diese Herausforderung sah sich auch Peter Fox gestellt. Als einer, der im Hintergrund bleiben würde, wenn es denn ginge, hat er das Problem auf seine Weise gelöst. In „Celebration“ buchstabiert er aus, was Liebe bedeutet. Sie muss erst die Gesetze der Mathematik überwinden, um frei zu sein: „Zwei mal drei macht vier“, singt Fox zu Gospel-Chören, „Ich will nicht sein wie ihr / Nicht wie ihr, nein / Nimm meine Hand, my dear.“ Dann berichtet Fox von seinem Leben als Performer, und es ist keine Kleinigkeit, wenn sich die Grammatik dabei auflöst wie Medizin auf einem Stück Zucker. „Taxifahrer bringen mich, wo / Immer ich auch hin-go / Der Himmel ist schon indigo / blau.“

Wo sich Sprache in fröhlicher Ekstase selbst vernichtet, hat Musik eine Chance.