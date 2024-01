Eröffnungsfilm der Berlinale Das Festival startet mit „Small Things Like These“

Mit der Weltpremiere der irisch-belgischen Produktion „Small Things Like These“ werden die 74. Internationalen Filmfestspiele Berlin am 15. Februar 2024 eröffnet. Dies gaben die Verantwiortlichen am Donnerstag bekannt. Der Film wird außerdem im offiziellen Wettbewerb laufen.

Der Film basiert auf dem Roman der preisgekrönten irischen Schriftstellerin Claire Keegan. Unter der Regie von Tim Mielants und nach einem Drehbuch von Enda Walsh spielen Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley und Emily Watson mit.

„Small Things Like These“ spielt in der Weihnachtszeit 1985 und thematisiert die menschenverachtenden Zustände in den irischen Magdalenen-Wäschereien, die von den 1820er-Jahren bis 1996 von römisch-katholischen Institutionen betrieben wurden, vorgeblich um „gefallene junge Frauen“ zu reformieren.

Passend zum Jahr der irischen Kultur

„Mit ,Small Things Like These’ erzählt Tim Mielants die Geschichte eines Mannes der wenigen Worte, dessen weit geöffnete Augen so klar wie der Himmel über Irland sind. Schon in „The Quiet Girl“ haben wir Claire Keegans Fähigkeit gespürt, kleine, scheinbar einfache Charaktere zu porträtieren und sie unvergesslich zu machen; hier findet ihr zarter, reichhaltiger und dennoch bodenständiger Text einen großartigen Interpreten in Cillian Murphy. Wir sind sicher, dass diese Geschichte, die den Einsatz für Schwächere und den Willen, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren, vereint, alle begeistern wird. Wir freuen uns darauf, diesen stillen und doch ganz außergewöhnlichen Film zum Auftakt von Zeitgeist Irland 24, den Feierlichkeiten zum Jahr der irischen Kultur in Deutschland, zu zeigen“, sagte der Künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, zu der Auswahl.

Die 74. Berlinale findet vom 12.-25. Februar statt.