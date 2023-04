Erste Frau an der Spitze der Tate Modern tritt ab „Ich würde Museen zwischen einer Universität und einem Spielplatz ansiedeln“

Frau Morris, Sie haben seit 1987 als Kuratorin und später Leiterin der internationalen Sammlung für Tate gearbeitet. Seit 2016 sind Sie als Nachfolgerin von Chris Dercon Direktorin der Tate Modern. Was ist ein Museum?

Ich fühle mich mit Definitionen nicht mehr wohl. Vor zehn Jahren hätte ich eine kurze, knappe Antwort parat gehabt, aber seither hat sich viel verändert. Die staatlichen Mittel für Museen wurden in Großbritannien in den vergangenen Jahren immer weiter reduziert. Ironischerweise sind die Museen in Folge viel stärker auf ihre Interessengruppen eingegangen. Wir werden von der Öffentlichkeit geprägt, auch von unserer lokalen Gemeinschaft, von den Künstlern und Künstlerinnen, die an diesem Ort arbeiten. So sind wir viel komplexere Organisationen geworden. Inzwischen würde ich uns irgendwo zwischen einer Universität und einem Spielplatz ansiedeln. Also Orte, an denen man tiefgründige Wissenschaft und großartiges Spiel erleben kann.