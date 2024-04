Es war ein Mädel auf Zypern Die Nachwuchs-Philharmoniker präsentieren Schauspielmusik

So voll erlebt man den Kammermusiksaal auch nicht alle Tage: Die Mitglieder der Karajan-Akademie, des Nachwuchspools der Berliner Philharmoniker, treten in veritabler Kleinorchesterstärke auf, und für das Pult von Marc Minkowski ist gerade noch so Platz. Der Barockexperte aus Frankreich will an zwei doppelt vergessene Schauspielmusiken erinnern.

Doppelt, weil zum einen dieses Genre an sich heute kaum noch präsent ist – ungeachtet der Tatsache, dass Musik im Theater nach wie vor eine tragende Rolle spielt, man braucht ja nur mal an die Schaubühne oder in ein Stück des verstorbenen René Pollesch zu gehen. Zum anderen, weil auch die Kompositionen selbst in Teilen nicht mehr so bekannt sind, obwohl sie von Franz Schubert und Felix Mendelssohn Bartholdy stammen und obwohl sie brillant sind.

Eine zypriotische Prinzessin

„Rosamunde“, uraufgeführt 1823 im Theater an der Wien, sei ein „Mysterium“ geblieben, erklärt Minkowski. Das Drama von Helmina von Chézy über das Erwachsenwerden einer zypriotischen Prinzessin ist eher schwach, Schuberts Musik dazu ist es nicht und hat später Eingang gefunden in sein berühmtes gleichnamiges Streichquartett. Ähnlich wie in den Liedern gelingt es Schubert auch hier immer wieder meisterhaft, Atmosphäre mit geringsten musikalischen Mitteln zu schaffen. Schade nur, dass die jungen Musiker und Musikerinnen sehr zaghaft, fast schüchtern im Zugriff bleiben.

Was ist Schauspielmusik? Vom 18. bis ins 20. Jahrhundert wurde Musik verwendet, um in das Geschehen auf der Bühne einzuführen, es zu untermalen oder um die Zeit zwischen den Akten zu überbrücken, als Entr’acte. In hohem Ansehen stand solche „Gebrauchsmusik“ nicht, und nur wenige Komponisten von Rang wie Henry Purcell oder Jean-Baptiste Lully widmeten sich ihr. In Deutschland entstanden dann allerdings im 19. Jahrhundert Meilensteine des Genres wie die Musik Beethovens zu Goethes „Egmont“ oder Mendelsohn Bartholdys „Sommernachtstraum“.

Nach der Pause ändert sich das, aber nicht zum Guten. Anders als bei Schubert wurde die Qualität von Mendelsohn Bartholdys „Sommernachtstraum“-Schauspielmusik von den Zeitgenossen sofort erkannt und frenetisch gefeiert, Ouvertüre und Hochzeitsmarsch sind bis heute Hits.

Doch die Akademisten scheinen zu glauben, sie müssten gerade hier besonders viel Einsatz zeigen, und springen plötzlich die Musik an wie Raubtiere. Sommernachtszauber kann sich so nicht entfalten, Puck ist hier nicht zuhause. Beim Schlagwerk ist die Pauke enorm präsent und deckt viele raffinierte Details zu. Auch ist das Tempo halsbrecherisch hoch, warum? Minkowski kann man da wohl nicht aus der Verantwortung nehmen.

Zum Glück gibt es noch weitere Künstlerinnen an diesem Abend, die vieles ausglätten: die Sängerinnen Aliona Wunderlin und Miriam Albano und vor allem die wunderbaren Damen des Rias Kammerchors. Und Mendelssohns Komposition enthält auch mehrere heute nicht mehr so bekannte Nummern wie Notturno oder Marcia funebre. Hier wirkt es, als hätten die Musiker nicht das Gefühl, etwas beweisen zu müssen, und prompt gelingt die Musik feingliedriger. Huscht da doch Puck durch die Sitzreihen und lächelt?