„Es war eine ständige Übung in Demut“ Comeback des Comic-Chaoten Gaston nach fast 30 Jahren

Er war jahrzehntelang eine der populärsten Comicfiguren Europas, dann wurde es still um ihn. Das letzte Abenteuer des liebenswerten, aber chaotischen Büroboten und Hobby-Tüftlers Gaston Lagaffe, dessen Mischung aus Arbeitsverweigerung und Experimentierfreude regelmäßig in Katastrophen endet, erschien 1996. 1997 starb sein Schöpfer André Franquin, der die Urheberrechte an der 1957 geschaffenen Figur besaß und verfügte hatte, dass die Serie mit ihm enden sollte.