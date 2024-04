ESC-Finale in Malmö Ina Müller verkündet Punkte von deutscher Jury

Neue Stimme beim ESC-Finale: Die Sängerin und Moderatorin Ina Müller wird am Samstag kommender Woche live in der größten Musikshow der Welt die Punkte der deutschen Jury verkünden. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag in Hamburg mit.

Von 2015 bis 2022 hatte die Moderatorin Barbara Schöneberger die Jurypunkte für die ESC-Beiträge aus Hamburg verkündet, im vergangenen Jahr übernahm der Entertainer Elton diese Aufgabe.

26 Finalisten werden am 11. Mai beim European Song Contest auftreten.

Müller schlüpft damit bereits zum zweiten Mal in die Rolle der sogenannten Spokesperson für Deutschland. Schon 2011, als der ESC in Deutschland stattfand, wurde sie zur damaligen ESC-Moderatorin Anke Engelke nach Düsseldorf geschaltet, um die deutschen Punkte zu verkünden. Am 11. Mai wird sich Müller aus einem NDR-Studio in Hamburg melden. Barbara Schöneberger moderiert dann wieder das Rahmenprogramm für das ESC-Finale live aus dem schwedischen Malmö.

Für Deutschland tritt in diesem Jahr der Sänger Isaak mit seinem Song „Always on the Run“ an. Vor dem ESC-Finale am Samstag kommender Woche wird in zwei Halbfinals am Dienstag und Donnerstag die Zahl der Teilnehmerländer auf insgesamt 26 Finalisten reduziert.

Müller ist seit 2007 mit ihrer Sendung „Inas Nacht“ im Fernsehen erfolgreich. Die Latenightshow aus Hamburg wurde bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Deutschen Comedypreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Außerdem tritt sie regelmäßig als Musikerin und Sängerin auf. (AFP)