„Euphoria“-Star Hunter Schafer über Diversität „Wir lernen gerade in Echtzeit“

Hunter Schafer ist schon wieder in Deutschland, da muss sie selbst kurz lachen. Dabei ist die Schauspielkarriere der 25-Jährigen noch gar nicht so alt. Gerade war sie noch zur Premiere von „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes“ in der Stadt, der in Berlin und Babelsberg gedreht wurde. Am Wochenende kehrte Schafer mit einem Film auf der Berlinale zurück, der den wohl denkbar krassesten Gegenentwurf zum Franchisekino Marke Hollywood darstellt.