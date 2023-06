Europäische Kulturhaupstadt 2023 Die ungarische Stadt Veszprém feiert ganzjährig

Sie nennen die Stadt „ihr Schmuckkästchen“ oder „Stadt der Königinnen“ und feiern alljährlich die Gisela-Tage mit Prozessionen, Festen und kulturellem Rahmenprogramm: Das ungarische Veszprém ist in diesem Jahr Europäische Kulturhauptstadt 2023 – neben Elefsina in Griechenland und Temeswar in Rumänien. Es gibt sich traditionsbewusst und ist stolz auf seine über 1000-jährige Geschichte. Wenngleich Gisela, erste Königin von Ungarn und Gattin des Staatsgründers Stephan I., lediglich selig gesprochen wurde, wird die Erinnerung gepflegt.