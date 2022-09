Der britische Musiker David Young ist tot. Wie die Berliner Band Element of Crime auf Facebook mitteilte, ist er bereits letzte Woche gestorben. In dem Statement heißt es "Obwohl er schon seit langem gesundheitlich angeschlagen war, trifft uns sein Tod völlig unerwartet. Er war uns Mitstreiter, Kollege, Lehrer, Freund und Bruder. Wir werden ihn sehr vermissen!"

David Young kam 1987 zu Element of Crime, wo er in verschiedenen Rollen tätig war. Unter anderem fungierte er als Produzent und Toningenieur bei den Plattenaufnahmen. Ins Line-Up kam Young 1993 als Live-Gitarrist, von 2002 bis 2022 war er der Bassist der Gruppe um Sven Regener. Sein Nachfolger ist Markus Runzheimer.

Geboren 1949 in London arbeitete Young zunächst als Live-Mischer bei Konzerten. Mitte der Achtziger wurde er Mitglied der Band von John Cale und arbeitete auch als Co-Produzente für ihn. Als Cale in London das erste Element of Crime-Album "Try To Be Mensch" produzierte, lernte die Band in dessen Studio auch David Young kennen.

Cale sah man danach nie wieder, doch Young produzierte das nächste Album der Gruppe, auf die er in den kommenden Jahrzehnten großen Einfluss haben sollte. (Tsp)