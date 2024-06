Fack ju, Kafka? Was heutige Schüler über „Die Verwandlung“ denken

Liebe Klasse 10a, im Deutschunterricht habt ihr „Die Verwandlung“ von Franz Kafka durchgenommen. Wem hat der Name vorher etwas gesagt?

KENAN: Ich wusste, dass Kafka ein Schriftsteller war, und dass das meiste, was er uns hinterlassen hat, nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Gelesen hatte ich aber nichts von ihm.

GUILHERMO: Ich habe schon vorher gewusst, dass er in Prag gelebt hat – weil ich selbst da war.