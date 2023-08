Festival „Last Rose of Summer“ Exquisite Kammermusik in der Mendelssohn-Remise

Die Geigerin Judith Ingolfsson und der Pianist Vladimir Stoupel haben sich einen besonders schönen, romantisch tönenden Namen ausgedacht für ihr Kammermusikfestival, das immer Ende August in der Mendelssohn-Remise am Gendarmenmarkt stattfindet: „Last Rose of Summer“, also „Letzte Rose des Sommers“. Inspiriert hat sie dazu ein Gedicht von Thomas Moore, das 1805 in Irland entstanden ist.

Das passt zum Veranstaltungsort, denn in dem prächtigen Palais, das einst der Sitz des Bankhauses Mendelssohn war, residiert heute die irische Botschaft. Die Remise im Gartenhof der Jägerstraße 51 wiederum wird von der 1967 gegründeten Mendelssohn-Gesellschaft genutzt, um an die bedeutende Berliner Familie zu erinnern. Weil der Raum eine erstaunlich gute Akustik hat, gründeten Judith Ingolfsson und Vladimir Stoupel vor neun Jahren hier ihr Festival.

Interpreten aus Irland, Italien, Frankreich, Deutschland und den USA

Am 18. August geht es diesmal los – mit einem irischen Abend: Laoise Kelly spielt eigene Werke sowie traditionelle Melodien aus ihrer Heimat, die sie für die Irish Harp arrangiert hat. Wie bei „Last Rose of Summer“ üblich, findet das Konzert zur Lunchzeit statt, also um 13 Uhr.

Bis zum 22. August sind Musikerinnen und Musiker aus Italien, Frankreich, Island, den USA und Deutschland zu erleben: das Alinde Quartett, die Pianistin Erna Vala Arnadottir, der Cellist Friedemann Ludwig und natürlich auch das Festivalmacher-Ehepaar.

Beim Kinderkonzert am 19.8. ist dann auch ihr Sohn Alan dabei, sowohl als Geiger wie als Marimbaspieler. Dann sollen die Büsten zum Sprechen gebracht werden, die in Mendelssohn-Remise stehen: Clara Schumann, Felix Mendelssohn und der Philosoph Georg Wilhelm Hegel. Frederik Hanssen