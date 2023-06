Fête mit dem Kultursenator Durch die Berliner Nacht mit Joe Chialo

Es gibt Einladungen, die man nicht ausschlagen kann. Und die Organisatoren der Berliner Fête de la Musique haben eine solche unterbreitet. Sie bieten dem neuen Kultursenator Joe Chialo eine Tour an zu verschiedenen Hotspots des stadtweiten Straßenfestivals. Quasi durch seinen Regierungsbereich. Nicht, dass Chialo, der seit 2002 als Musikmanager in Berlin lebt, die Orte nicht kennen würde. Aber es ist eben was anderes, mit einer Delegation unterwegs zu sein. Und der Tagesspiegel darf auch mitfahren. Er ist Medienpartner.

Trotzdem sollen wir Fragen vorab an das Büro des neuen CDU-Mannes an der Spitze der Kulturverwaltung schicken.

Fragen? Welche Fragen?

Es ist ein bisschen verwirrend für einen Reporter, der nur dabei sein und sich ein Bild machen will, über Fragenkataloge zu brüten. Aber sei’s drum:

Was ist der schönste Aspekt daran, Kulturpolitiker zu sein?

Haben Sie Ihren Vorgänger Tim Renner gefragt, welchen Fehler man in Berlin als Kultursenator unbedingt vermeiden sollte?

Wie viel von dem Metal-Rapper steckt noch in Ihnen?

Haben Sie überlegen müssen, das Amt anzunehmen?

Kein Club ist weit weg, wenn man feiern will in Berlin. Joe Chialo, CDU, Berliner Kultursenator

Die Kulturszene wird zunehmend von Cancel-Debatten geprägt. Geht dadurch Freiraum für Kulturinstitutionen verloren? Sehen Sie ihr Ziel auch darin, für mehr Freiräume, konfrontativere Themen zu kämpfen?

Keine dieser Fragen würde beantwortet werden. Nach Erhalt teilt das Chialo-Büro freundlich mit, dass ein, zwei (kurze) Fragen nach Stimmung und Eindrücken völlig OK seien. Doch ein Interview während der Fahrt, grundsätzlich im Umfeld dieses Abends, hätten sie, habe auch Senator Chialo ausgeschlossen.

Na, bitte. Das hat man nun davon, wenn man tut, was verlangt wird.

Vom Metalhead zum CDU-Kandidat

Als Joe Chialo von der CDU als Kultursenator vorgeschlagen wurde, hatte sich dieser nicht unbedingt als Fachmann empfohlen. Der Musikunternehmer, Jahrgang 1970, hatte seine Kompetenzen als Berater der Kelly Family und Santianos abseits von Förderprogrammen und staatlichen Zuwendungen erworben. Er plädierte für ein gesellschaftliches Dienstjahr. Und die Silvester-Randale quittierte er nach Art eines Streetworkers mit der Empfehlung, „Tough Love“ gegenüber den Tätern walten zu lassen – liebevolle Strenge.

Er selbst hat diese Strenge erfahren im Internat des Salesianer-Ordens Don Boscos bei Köln, wie seiner Autobiografie „Der Kampf geht weiter“ zu entnehmen ist. Ein Pater hat den tansanischen Diplomatensohn und seinen Bruder, die beide von den Eltern in Deutschland zurückgelassen wurden, mit seiner Lebenserfahrung geprägt. Er legte dem jungen Joe auch eine Lehre nahe. Wer wisse schon, wozu ein Handwerk mal gut sei. Er ließ sich an der CNC-Fräse ausbilden, träumte von einer Karriere als Rockstar, landete dann aber auf der anderen Seite des Business, und schließlich 2016 in der CDU, weil ihn Merkels Flüchtlingspolitik begeisterte. Armin Laschet holte ihn in sein „Zukunftsteam“.

Laschet scheiterte auf Bundesebene, Chialo in Spandau, wo er das Direktmandat zu gewinnen gehofft hatte. Was eine interessante Lebensgeschichte ergibt, aber nicht unbedingt einen überzeugenden Lebenslauf.

Joe Chialo (Mitte) beim Eröffnungsempfang in der Französischen Botschaft anlässlich der Fête de la Musique. © Kai Müller / Tsp

In Berlin sind allerdings schon alle möglichen Außenseiter mit einer kulturellen Affinität zu Kultursenatoren ernannt worden. Von Volker Hassemer über Ulrich Roloff-Momin bis Tim Renner und Klaus Lederer, der als äußerst beliebt in seinem Haus und darüber hinaus galt.

Einmal, spät nachts, im Club Gretchen, wohin ein schwarzer Kleinbus mit getönten Scheiben und Klimaanlage den Tross um Chialo gebracht hat, ruft er nach ein paar harmlosen Worten: „Wollen Sie ein Interview führen?“

Er lacht dabei, und das kann er wirklich: gewinnend lachen und seine Ironie ausspielen wie ein gutes Blatt. Im Ernst: Warum sollte man ein Interview in einem Club führen wollen, in dessen infernalischer Lärmkulisse man nicht mal sein eigenes Wort versteht? Dunkel und heiß ist es auch, Lichtblitze zucken im Nebel.

Die Leute wollen feiern, feiern, feiern.

Außerdem muss man die Köpfe schon sehr eng zusammenstecken, um dem anderen ins Ohr zu brüllen. Nähe schafft vertrauen. Aber soweit sind wir noch nicht.

Man kann das Ambiente eines Clubs als die natürliche Umgebung eines Berliner Kultursenators betrachten. Denn es ist ja kein Geheimnis, dass die Welt mit Berlin vor allem Clubs verbindet. Den Rest, die Opernhäuser, Museen, Theater, gibt es auch, aber feiern, feiern, feiern wollen die Leute, die nach der Corona-Depression nun wieder zu Tausenden in die Stadt reisen. Und die jungen Menschen, die hier schon leben, scheinen auch nichts anderes vorzuhaben.

Hier entlang, bitte. Im Sage-Club werden dem Kultursenator die verborgenen ,Floors’ gezeigt. © Kai Müller / Tsp

Ein bisschen herrscht Love-Parade-Stimmung an diesem längsten Tag des Jahres, der seit 27 Jahren für die Fête de la Musique reserviert ist. Und weil es der französische Kulturminister Jack Lang war, der das Volksfest 1982 erfand, verstehen sich die Franzosen als Schirmherren. In der Botschaft am Pariser Platz hält Joe Chialo ein paar Begrüßungsworte.

Das ist jetzt sein Job. Dinge sagen, die salbungsvoll klingen und dem Protokoll gerecht werden. „Besser lässt sich die Kraft der Musik nicht demonstrieren“, sagt er im Innenhof der Botschaft, „als mit diesem Fest.“ Dabei spricht er im Wesentlichen zu den Leuten, die auf verschiedenen Ebenen zum Gelingen beitragen. Er redet überhaupt viel von „Kraft“.

Ziele zu erreichen als Frage des Willens

Chialo trägt an diesem drückend warmen Sommerabend ein kragenloses, blau gestreiftes Hemd und helle Turnschuhe. So lässig wie der 52-Jährige war kein Kultursenator bisher. Und als er am Brandenburger Tor den akrobatischen Bewegungen von Breakdancern zuschaut, da federt sein Körper mit im Takt schwerer Beats. Am liebsten würde er mitmachen. Vermutlich könnte er es auch?

Als Jugendlicher war Chialo Sänger einer Crossover-Band, die harte Metal-Riffs mit Hip-Hop-Beats verknüpfte, ganz so wie Rage Against The Machine und Red Hot Chili Peppers es vormachten. Das steckt in seinem Körper drin. Aber über seinen Politikstil, den der Neu-Senator nach zwei Monaten im Amt noch finden muss, sagt es nichts.

800 Konzerte finden bei der Fête de la Musique über die Stadt verteilt an einem Tag auf 200 Bühnen statt.

Im Sage Club an der Spree, wo sich die Menge lange vor Dunkelheit dem eher leichten, perligen Rhythmus von House-Beats hingibt, war Chialo ebenfalls schon. Das Universal-Gebäude, wo er arbeitete, liegt um die Ecke. Was er mit der Bemerkung quittiert: „Kein Laden ist weit weg, wenn man feiern will in Berlin.“ Wieder so ein Satz, der Ziele erreichbar macht, wenn man sie nur intensiv genug anstrebt.

Unbeatable Together: Die Bühne vor dem Brandenburger Tor. © Jim Kroft/Jim Kroft

Als er auf dem Sage-Gelände an einer Schlange vorbeikommt, in der Menschen geduldig darauf warten, eingelassen zu werden, stellt er sich kurzerhand dazu. Als Geste.

„Ich bin in Clubs sozialisiert worden“, sagt er dann. Als Türsteher, der er in Nürnberg war, hat er jene, die Einlass begehrten, in wenigen Sekunden danach beurteilt, was sie an Energie beizutragen haben. „Da lernt man schon, Menschen einzuschätzen.“ Wer es gewollt habe, der wurde von ihm auch durchgelassen.

Nun geht es darum, dass Leute vorgelassen werden. In den Clubs nimmt sich Chialo Zeit für die Sorgen der Clubbetreiber. Sie verdienen zwar viel Geld, mehr als andere Kulturinstitutionen, doch sind sie den Kräften des Marktes auch schutzlos ausgeliefert. Immobilien wechseln den Eigentümer, Lärmschutzgesetze erschweren den Betrieb. In Chailo haben sie nun einen Ansprechpartner, den sie freundschaftlich herzen können. Er versteht Klubs als „Ökosysteme“ für innovative Ideen. Hier kämen Leute zusammen, die neue Wege denken würden, und sie brauchten Räume, um sich zu entfalten.

Die Eleganz der Ironie

Einen Raum wie jene dunkle Kammer im Sage-Areal, in der LED-Röhren von der Decke hängen und ein spezielles Audiosystem dem Hirn ein Schnippchen schlägt. Indem der Boden durch Elektromotoren in Vibration versetzt werde, erklärt einer der Macher, glaube der Kopf, massiven Schallwellen ausgesetzt zu sein. Auf diese Weise könne die Lautstärke reduziert werden. Gut für die Nachbarn.

Gut wäre, aber das bleibt hier unausgesprochen, wenn der Senator künftig seine seismische Aufmerksamkeit auf Gesetze richten würde, die solche Freiräume gefährden. Die Details, so wird verabredet, bespreche man dann wieder tags.

Zum Abschied ein Lied

„Mit dem Bus vorgefahren“, scherzt Clubmacher Sascha Disselkamp, „lecker essen, lecker trinken. Wenn ich Senator wäre, würde ich es genau so machen.“

Das lässt Chialo nicht auf sich sitzen. „Den Bus vorfahren lassen, lecker essen, lecker trinken. Wenn ich Clubbetreiber wäre, würde ich es genau so machen.“

Es ist spät geworden. Im Gretchen hat Chialo sich eingehend mit der Betreiberin Pamela Schobeß unterhalten, die in der Clubcommission tätig ist und wegen der Bebauungspläne des Dragoner-Areals um den Fortbestand ihres Party-Tempels ringt. Sie stecken die Köpfe an der Bartheke eng zusammen, anders geht es gar nicht, während Leute links und rechts unentwegt Getränke ordern. Wie wichtig Clubs für das soziale Stadtklima sind, braucht man Chialo nicht zu sagen. Wenn Betreiber wie Disselkamp und Schobeß trotzdem auf ihn einreden, dann weil sie ein Schutzschild brauchen in einer Stadt, die teurer wird. Chialo nennt das „legitime politische Interessen“.

Der Bus rollt in die Nacht. An einer Kreuzung, als der Reporter aussteigt, stimmt Chialo mit sanfter Stimme ein Schlagerlied an: „Gute Freunde kann niemand trennen / Gute Freunde sind nie allein...“

Franz Beckenbauer, ehrlich jetzt?

Bevor die Tür des Busses schließt, fügt Chialo hinzu: „Wir haben nie miteinander geredet.“

Ist, den Musikgeschmack von jemandem zu kennen, nicht viel schlimmer?