Folge 166 „Wochniks Wochenende“ Saxophon, Türen und Tragödien

Bekanntlich gehört das Saxophon, im Gegensatz etwa zur Trompete, trotz seines gülden glänzenden Korpus zu den Holz- und nicht zu den Blechbläsern. Was auf den ersten Blick widersprüchlich aussieht, macht durchaus Sinn – entscheidend ist, was man erwartet.

Interviews mit dem in Brooklyn geborenen, in Berlin lebenden Saxophonisten André Vida findet man schwer. Leichter zu finden sind von ihm selbst geführte, gerne blumig philosophisch aufgeschriebene Gespräche – oder persönliche Erinnerungen an andere Künstler:innen, wie den fulminanten Saxophonisten Jemeel Moondoc, über den Vida für das englische Wire Magazine schrieb. Vida gehört nicht zu jenen Musiker:innen, die sich mit der Erfüllung von Publikumserwartungen begnügen – oder dem Brechen derselben.

Wahrscheinlich taucht sein Name, von einer gewissen Neugier zeugend, eben deshalb auch in den Liner-Notes so unterschiedlicher Künstler:innen auf wie Lee Ranaldo, Ricardo Villalobos, Anthony Braxton, Hassan Khan, Jamie Lidell oder Elton John – mal als Studiomusiker, mal als Duopartner. Vida durchschreitet Räume – musikalische, philosophische, menschliche – und lässt die Türen zwischen ihnen gerne offen.

Thomas Wochnik schreibt über Kunst, Musik und die freie Szene. Jeden Sonnabend erscheint seine Kolumne „Wochniks Wochenende“ mit ausgewählten Berlinhighlights.

Durch eine dieser Türen muss der polnische Musikstudiobetreiber Wojcek Czern eines Tages getreten sein, der ebenso wenig wie Vida (nur) dem entspricht, was man mit einem Studiobetreiber verbindet. Als „Za Siódmą Górą“ (polnisch für „Hinter dem Siebten Berg“) entwirft er seit 35 Jahren ein tönendes Gegenmodell zur, wie er sagt, digitalen Kakophonie der Gegenwart. Die vollanaloge Technik seines aus Lerchenholz gebauten Studios im 115 Seelen-Ort Rogalów stammt aus den 30er bis 60er-Jahren, vieles hier soll Czern selbst gebaut haben. Sogar seinen Vornamen. Der sei, sagt er, eine Polonisierung von Werner Herzogs (und also Büchners) Woyzeck. Auch einer, der nicht war, was er am Anfang der Erzählung zu sein schien.

Ebenfalls selbst macht Czern übrigens Musik: Diesen Samstag sind Vida und Czern in der Kirche Zernikow (Großwoltersdorf) zu hören, mit Saxophon, Synthesizer und weiteren, nicht näher bezeichneten Instrumenten, es wäre sonst ja auch zu einfach. Unter dem Titel „Wider die Vereindeutigung des Mehrdeutigen“ trug der Literaturwissenschaftler Arata Takeda letzten Mittwoch an der FU über Ludwig – nicht Herbert – Marcuses Buch „Die Welt der Tragödie“ aus dem Krisenjahr 1923 vor.

Aus einem Ritt durch drei Jahrtausende des sich immer wandelnden Tragödienbegriffs – kurz: mal müssen Helden sterben, mal müssen sie es nicht – blieb stehen: Die Welt ist grundlegend tragisch, weil sie vieldeutig ist. Höben sich die Gegensätze in einer sogenannten coincidentia oppositorum auf, wäre es das Ende von Tragödie und Welt. Hören wir also lieber Musik.