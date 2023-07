Folge 167 „Wochniks Wochenende“ Schwellen: hohe, niedrige, unterschwellige

Niedrigschwellig – immer öfter ist der Begriff in Ankündigungen und Werbetexten zu Kulturevents zu lesen: niedrigschwellige Konzerte, Ausstellungen, Sommerfeste. Eine niedrige (Tür-)Schwelle klingt zunächst mal nach (fast) Barrierefreiheit. Schwellenloses wäre dann barrierefrei und das Unterschwellige bärge Sturzgefahr, weil es eine Vertiefung im Boden verhieße. Gemeint ist in der Regel aber etwas anderes: Ein niedrigschwelliges Konzert ist eines mit geringen Voraussetzungen. Sie brauchen keine Fachkenntnis mitzubringen, müssten das Programm als Durchschnittsmensch ohne Überforderung vollumfänglich miterleben können. Wer fühlt sich nicht davon angesprochen, als Teil der großen grauen Masse der Durchschnittsmenschen zu sein?

Niedrigschwelligkeit kommt in der Kunst-PR oft von oben herab, aber nicht von der Kunst selbst

Dabei hat das Niedrigschwellige eigentlich einen noblen Platz in der Welt: In der sozialen Arbeit bedeutet Niedrigschwelligkeit, den Zugang zu Hilfsangeboten und sozialen Diensten für Menschen, die ihn benötigen, hürdenlos zu ermöglichen. Von dort aus hat es der Ausdruck zu amtsdeutschen Hochwürden gebracht, sich dann in die Kunstvermittlung geschlichen und fliegt uns jetzt schon auf Flyern von Theater- und Konzerthäusern um die Ohren. In der Kulturwelt wird das Versprechen von Niedrigschwelligkeit allerdings fast immer von oben herab gegeben, weil es ein Bildungsgefälle impliziert. Und diejenigen, die es ansprechen soll, an das untere Ende setzt.

Die Kunst tut selbst das nicht. Fragt man etwa in Komponierende nach den Voraussetzungen zum Hören von Neuer Musik, die vielen als Paradebeispiel von voraussetzungsvoller Kunst gilt, sagen viele, man müsse nur hören können, mehr nicht. Und selbst das ist relativ. Der Komponist Helmut Oehring etwa schreibt Musik mit gehörlosen Menschen für Gehörlose und Hörende. Um westliche Popmusik zu verstehen, muss man die Idiome westlicher Popmusik kennen. Viele zeitgenössische Musik können Sie dagegen so hören, wie Sie dem Rauschen des Windes in Baumkronen lauschen. Will man davon inspiriert werden, ist nicht Fachwissen Voraussetzung, sondern Interesse.

Die Werkhalle Wiesenburg ist für die ungezwungene Atmosphäre bekannt, in der dort als anspruchsvoll geltende Kunst und Musik erlebbar gemacht werden. Zwölf schwedische Farbforscher:innen, „Färgforskare“, zeigen aktuell Bilder und Bilderserien, groß-, klein- und kleinstformatig, konkret, abstrakt, figurativ. Samstagabend werden die luftig gehängten Leinwände in den Kontrabass-Fundamenten von Kris Kuldkepp und Klaus Janek geerdet, vom Schlagzeug von Sofia Borges durchgeschüttet und zu den Tonbändern Jeff Suraks in Resonanz versetzt. Alle drei Sets werden mit elektroakustischer Komponente und Feldaufnahmen kombiniert – möglicherweise sogar vom niedrigschwelligen Rauschen des Windes in Baumkronen. Eintritt auf Spendenbasis.