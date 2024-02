Fortsetzung der Science-Fiction-Serie „Halo“ Nur kurz die Menschheit retten

Gegenüber den Normalmenschen ist Master Chief John-117 ein kleiner Riese. In seiner Ganzkörper-Kampfausrüstung überragt der Elite-Kämpfer des United Nations Space Command seine Mitmenschen um mehr als Helmesgröße.

Doch noch gewaltiger sind die Kämpfer der Covenant, einer außerirdischen Macht, die die gesamte Menschheit bedroht. Ihre Krieger können sich sogar unsichtbar machen. So wie beim Angriff auf einen kleinen Planeten am Rande der Galaxis. Umso erstaunter ist der Master Chief, als ihn seine Gegner unbehelligt abziehen lassen, obwohl er sich in einer ausweglosen Situation befand.

Wir haben etwas, was der Feind nicht hat. Wir haben Helden. Joseph Morgan als James Ackerson, der neue Chef der Spartans-Eliteeinheit.

Am Donnerstag setzt der Streamingdienst Paramount+ die Military-Science-Fiction-Reihe „Halo“ fort. Die zweite Staffel startet mit zwei Episoden, die übrigens sechs Folgen werden im Wochenrhythmus freigegeben.

Die TV-Serie basiert auf der gleichnamigen Computerspielreihe von Microsoft, hat jedoch eine eigenständige Handlung. Kampfszenen sind dabei unvermeidlich, stehen jedoch nicht im Mittelpunkt. Denn der Master Chief (Pablo Schreiber) ist keine seelenlose Kampfmaschine, sondern ein Mensch mit starkem moralischen Kompass, der – wenn er es für richtig hält – den Gehorsam verweigert.

Und das mit gutem Grund, denn die Führung der Weltraumkrieger verfolgt mitunter schwer nachvollziehbare Ziele. So wie James Ackerson (Joseph Morgan). „Wir haben etwas, was der Feind nicht hat. Wir haben Helden“, verspricht der neue Boss der Spezialkräfte der Menschheit im Kampf gegen die Covenants. John-117 hingegen weiß, dass die angsteinflößenden außerirdischen Kampfmaschinen mit ihrem Angriff noch gar nicht richtig begonnen haben.