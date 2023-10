Fotograf Rafał Milach im Interview „Wir stellen uns auf die Seite der Unterdrückten“

Am Samstagabend wird im Museum Barberini in Potsdam der Kulturpreis 2023 der Deutschen Gesellschaft für Photographie vergeben. Ausgezeichnet wurde das Berliner Fotografenpaar Ute und Werner Mahler. Der Dr. Erich Salomon-Preis, der für „besondere Leistungen der Fotografie in der Publizistik“ vergeben wird, ging an den in Warschau lebenden, polnischen Fotografen Rafał Milach, Jahrgang 1978.