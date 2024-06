Fotografie aus Irland im Haus am Kleistpark Kein Land in Europa hat sich so radikal verändert

Manus ist begeistert. Der Junge hat den schweren Bildband, den seine Mutter ihm hingelegt hat, aufgeblättert und zielsicher gefunden, was er gesucht hat: sich selbst. Er stößt einen kleinen Freudenschrei aus. Reden kann er nicht. Nur knurren. Das tut er die kommende Stunde lang.

Manus, schwer autistisch, ist eine kleine Berühmtheit. Immer wieder hat die Künstlerin Lorraine Tuck ihn und ihre ganze sechsköpfige Familie auf der Farm im Westen Irlands fotografiert. So, wie es kein Außenstehender vermocht hätte. Intime, poetische, fein komponierte Farbaufnahmen aus dem Alltag mit und jenseits der Behinderung. Zum Beispiel wie Manus, der vernarrt in Türen ist, die Waschmaschine im Stall öffnet, während rechts ein Pferd seinen Kopf zwischen dem Gitter dem Betrachter zuwendet.

Als Lorraine Tuck mit ihrem vierten Kind schwanger war, ergriff sie die Panik: dass sie nun überhaupt nicht mehr dazu käme, die Kamera in die Hand zu nehmen. Dabei war die Fotografie ihre Passion und Profession, die hatte sie in Dublin und Wales studiert. Und so hat sie das eigene Leben in den Fokus genommen. Dazu gehört auch Onkel Owen, ein genderfluides Wesen mit Down Syndrom und Faible für ausgefallene Kostümierung, mal als schwuler Mann, mal als Frau namens Pink. Owen und Manus mögen sich. Gefühlt stundenlang können sie sich in die Augen schauen, wie die Künstlerin erzählt.

An diesem Tag hat die 46-Jährige ihren bewegungsfreudigen Teenager-Sohn mit zum Gespräch nach Dublin ins Photo Museum Ireland gebracht; sonst könnte sie gar nicht hier sein. Um den Besprechungstisch herum stehen große Kisten, fertig für den Transport nach Berlin. Am 6. Juni wird im Haus am Kleistpark die Gruppenausstellung „Changing States“ über „Irland im 21. Jahrhundert“, eröffnet, eine Kooperation mit dem irischen Fotomuseum und Ralph Goertz vom Düsseldorfer IKS (Institut für Kunstdokumentation und Szenografie), das auch für die gerade eröffnete hinreißende Ausstellung „UK Women“ in der Ludwiggalerie Oberhausen verantwortlich ist (bis 15. September). Auch Tucks Bilder über ihre Familie, dieses große irische Thema, werden dann in Berlin zu sehen sein.

Die eigene Familie steht im Mittelpunkt von Lorraine Tucks Fotoarbeit. © Haus am Kleistpark/Tuck

Der Titel Changing States ist Programm. Wohl kein anderes westeuropäisches Land hat sich in den letzten Jahrzehnten so radikal verändert wie Irland. Die einst erzkatholische Gesellschaft, in der die Kirche Missbrauch im ganz großen Stil betrieb, entschied sich 2015 klar für das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe und drei Jahre später für die Legalisierung von Abtreibungen. Ein Referendum zur Verfassungsänderung der konservativ definierten Rolle der Frau und der Ehe ist in diesem März allerdings an einem ebenso klaren Nein gescheitert. Lorraine Tuck erzählt, dass die finsteren Institutionen der katholischen Kirche zwar abgeschafft wurden, aber oft nichts anderes an deren Stelle trat. „Ich kenne Familien mit Behinderten, die Gefangene in ihrem eigenen Zuhause sind,“ sagt die Künstlerin, die nebenbei Aktivistin ist.

Zum einst bitterarmen Changing State gehört zudem der plötzliche Wirtschaftsboom und der ebenso plötzliche Crash. Die Hauptstadt der einst stark ländlich geprägten Insel hat sich zu einem Magneten der globalisierten Wirtschaft entwickelt. Die Republik ist heute ein Steuerparadies für Microsoft, Google & Co., mit verheerenden Folgen für den ohnehin schwer ramponierten Wohnungsmarkt.

Daragh Soden porträtierte „Young Dubliners“. © Haus am Kleistpark/Soden

Das Zuhause ist denn auch eins der großen Themen der mehr als dreißig in Berlin vertretenen Fotografen (einige haben ihre Arbeiten kurz vor der Eröffnung aus Protest gegen die deutsche Israel-Palästina-Politik zurückgezogen). Die beiden anderen: politische Landschaften und sich wandelnde Identitäten. Man könnte hinzufügen: in einer postkolonialen, säkularen Gesellschaft, die sich vom Auswanderer- zum Einwandererland entwickelt hat, wie einige der ausgestellten Arbeiten zeigen.

Anthony Haughey etwa hat unter der Überschrift „Citizen“ Asylbewerber fotografiert, die in ehemaligen Ferienresorts untergebracht wurden, eine nicht zuletzt optisch bizarre Situation. Noel Bowler besuchte für seine Serie „Making Space“ drei Jahre lang muslimische Gebetsräume in sehr irischen Häusern. Die Jugendlichen, die Daragh Soden in „Young Dubliners“ porträtiert, sind längst nicht alle bleich und rothaarig.

Und die Fotografin Dragana Jurišić, selbst an der kroatisch-bosnischen Grenze großgeworden, beschäftigt sich nun mit der schwierigen irisch-irischen Grenze – an der Ciarán Dunbar den Diesel-Müll aufgespürt hat, der dort einfach abgeworfen wird und die Gegend vergiftet. Es geht um das Erbe der katholischen Kirche, die Ausbeutung der irischen Landschaft durch die industrielle Torfernte...

Szenen eines Familienlebens in Irland, Aufnahme von Lorraine Tuck. © Haus am Kleistpark/Tuck

Das Politische, sozial Engagierte ebenso wie das Konzeptuelle und Subjektive der aktuellen irischen Fotoszene in der Berliner Überblicksschau zu zeigen, war Trish Lambe und Darren Campion, den beiden Kuratoren vom Photo Museum in Dublin, wichtig. Wobei die Fotografen das auf subtile, künstlerische Weise, nicht plump tun.

as Museum liegt in einem Kultur-Hof mitten im Kneipenviertel Temple Bar, mit dem Irish Film Institute und dem National Photographic Archive als Nachbarn. 1978 wurde es gegründet, damals noch als Fotogalerie. Inzwischen gehört eine wachsende Sammlung dazu, sowie Produktionsräume wie Dunkelkammer, Möglichkeiten zum Scannen, ein digitales Studio sowie Workshopräume.

Die Ausstellung Changing States. Ireland in the 21st Century. Zeitgenössische Fotografie aus Irland. Haus am Kleistpark, 6. Juni bis 11. August. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Mehr Informationen unter: hausamkleistpark.de, photomuseumireland.ie, zeitgeistirland24.com/de, lcb.de/irish-hub

Denn das Museum versteht sich nicht allein als Ausstellungsort. Es geht um Empowerment, der Künstler ebenso wie der interessierten Laien und der Regionen jenseits der Hauptstadt. So haben die Kuratoren bei Lorraine Tuck die über mehrere Jahre laufende Wanderausstellung „Unusual Gestures“ in Auftrag gegeben. Tuck soll die Kamera und damit die Macht über die eigene Geschichte in die eigene Hand nehmen und sichtbar zu machen, worüber früher geschwiegen wurde und sich dafür Zeit nehmen können. Zum Museumsprogramm gehören zudem Anleitungen für Laien zum Umgang mit Familienfotos und -alben. Fotografie ist für Kurator Darren Campion die demokratischste Kunstform. „Jeder macht Bilder.“ Der Eintritt zum Museum ist frei, um möglichst viele zu erreichen.

Sie wollen, sagen Trish Lambe und Campion, ein Irland jenseits der Postkartenansichten zeigen in der Ausstellung, die Teil des ganzjährigen Kulturfestivals „Zeitgeist Irland 24“ ist; zu diesem gehört auch eine Vielzahl von Veranstaltungen im Literarischen Colloquium. Die dunkle Geschichte ist dabei immer präsent. „Small Acts of Memory“ hat David Farrell seine fotografische Suche nach Menschen genannt, die im Norden des Landes umgebracht und im Süden heimlich verscharrt wurden, und deren Leichen nun im Wald gesucht werden. Der sieht garantiert nicht nach Fremdenverkehrsbroschüre aus. Die Präsenz der Vergangenheit ist ein großes Thema der Ausstellung.