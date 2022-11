Frisch restauriert Das Damaskus-Zimmer, ein Fest fürs Auge

Gastfreundschaft ist ein hohes Gut in der arabischen Welt, besonders in Damaskus, einer der ältesten Städte der Welt. „Unser Gast, wenn du uns besuchst, wirst du uns als Gäste sehen und du bist der Herr des Hauses“, schrieb ein unbekannter arabischer Dichter. Was das bedeutet, zeigt eindrucksvoll die Ausstellung „Dialog unter Gästen – das Damaskuszimmer in Dresden lädt ein!“ im Japanischen Palais.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden