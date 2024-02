Führender Denker der Kritischen Theorie Soziologe Oskar Negt gestorben

Der Sozialphilosoph Oskar Negt ist tot. Er sei nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 89 Jahren in Hannover gestorben, teilte der Steidl Verlag am Freitag in Göttingen mit. „Wir trauern um einen Weggefährten und einen warmherzigen Freund“, heißt es in der Mitteilung. „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Christine Morgenroth, seinen vier Kindern, seinen engen Freundinnen und Freunden. Du fehlst, lieber Oskar.“

Negt galt als einer der bedeutendsten Soziologen und führenden Denker der Kritischen Theorie. Geboren wurde er 1934 im damaligen Ostpreußen. 1945 floh er nach Dänemark, wo er mehrere Jahre in einem Flüchtlingslager lebte. Später studierte er in Frankfurt am Main bei Max Horkheimer Philosophie und promovierte bei Theodor W. Adorno. Mit einem zusätzlichen Diplom in Soziologie arbeitete er mehrere Jahre als Assistent für Jürgen Habermas. Von 1970 bis 2002 hielt Negt an der Universität Hannover die Professur für Soziologie inne.