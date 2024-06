Galerie-Guide Berlin Diese Kunst-Ausstellungen sind neu und kostenlos

In der lebendingen Berliner Kunstszene gibt es ständig etwas Neues zu sehen. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Wir wissen, welche Ausstellungen neu in Berlin sind und warum Sie sie ansehen sollten.

1 Robert Mapplethorpe in der Galerie Thomas Schulte

Wie ein Schwanz oder zwei Eierstöcke: Robert Mapplethorpe, Poppy, 1982 © The Robert Mapplethorpe Foundation

Wie die Stielaugen eines Aliens ragen die zwei mickerigen Mohnknospen aus der viel zu großen Vase. Technisch ist das Bild perfekt, die Abstufungen von grau, die feine Behaarung der Pflanzenteile gegen die Glätte des Glases.

Ganz klein im Lichtreflex ist der Fotograf im Bild. Ob Robert Mapplethorpe (1946-1989) grinsen musste, als er „Poppy“ fotografierte?

Es lohnt sich in seinem Œuvre Gegenbilder zu suchen, Paare zu bilden. „Flower“ könnte so ein Partner für „Poppy“ sein. Auf einer zylindrischen dunkel schimmernden Keramikvase thronen zwei haarige ovale Fruchtstände.

Unvermeidlich, nicht an einen Schwanz mit Eiern zu denken. Es ist halt ein Mapplethorpe. Bedeutet das nun, dass mit den „Alienaugen“ Eierstöcke gemeint sind?

Beide Bilder sind in der Galerie Thomas Schulte zu sehen, die in der Ausstellung „Behold the Lowly Vessel“, die die mit bedacht ausgewählten Gefäße in den Mittelpunkt rückt.

Sie kombiniert die Fotografien mit einer privaten Vasensammlung, die von den Fotografien inspiriert wurde. Die Verortbarkeit der Designgegenstände bricht die abstrakte, der Zeit enthobene Perfektion von Mapplethorpes Blumenstilleben.

Heute stellt „Behold the Lowly Vessel“ mit der Kombination von Fotografien und Objekten auch sehr konkrete, aktuelle Fragen nach der Objektifizierung, besonders des weiblichen und des Schwarzen Körpers. ipa

Was, wann, wo? Robert Mapplethorpe. Behold the Lowly Vessel

Galerie Thomas Schulte, Charlottenstr. 24, Mitte

Di-Sa 12-18 Uhr

Eintritt frei

bis 24.8.

2 Berlin On My Mind bei 68projects

Einer der Artists in Residence war Chris Engman, hier ein Ausschnitt aus Floorplan, 2021. © Chris Engman

Sie leben in Addis Abeba, Barcelona, Lagos, London, Los Angeles, Nashville, New York, Seoul und Tiflis und kamen in den letzten zehn Jahren nach Berlin, um sich als Artists-in-Residence bei 68 Projects in einer neuen Umgebung zu entfalten und miteinander zu vernetzen, wobei sich die Residence-Zeiten ganz bewusst überlappen.

Unser Bild: „Floorplan“ des in Los Angeles lebenden US-amerikanischen Fotografen Chris Engman, der 2015 Gast war. Die Eröffnung der Jubiläumsausstellung „Berlin On My Mind“, bei der 21 Beiträge von 21 Künstler*innen gezeigt werden, verspricht ein Fest zu werden. Multikulti, wie es sein sollte. ipa

Was, wann, wo? Berlin On My Mind: Celebrating 10 Years of Artistic Residency at 68projects by KORNFELD

68projects, Fasanenstraße 68, Charlottenburg

Di-Sa 11-18 Uhr

bis 24.8.

Eintritt frei

3 Ivana Bašić im Schinkel Pavillon

Humanoide Skulptur in der Installation von Ivana Bašić. © Sarah Ringrave

Beunruhigend und doch so faszinierend, dass man absolut nicht wegschauen kann: Der Schinkel Pavillon testet seit Jahren unser aller Grenzen aus.

Nach den Invasionen der Bilder von HR Gigers Aliens, Mire Lees stoffwechselnden Organskulpturen und Anna Uddenbergs Windelperformern, die das „Benutztwerden“ thematisierten, zeigt die serbische Künstlerin Ivana Bašić in „Metempsychosis: The Passion of Pneumatics“ ihre atmenden, humanoiden Skulpturen, die hinterfragen, was den Menschen und die allgemeine Menschlichkeit ausmacht.

Ihr Ausgangspunkt: die Traumata im Zusammenhang mit dem Untergang Jugoslawiens in den 1990ern. ipa

Was, wann, wo? Metempsychosis: The Passion of Pneumatics Ivana Bašić

Schinkel Pavillon, Oberwallstraße 32, Mitte

Do/Fr 14-19 Uhr, Sa/So 11-19 Uhr

6 Euro, erm. 4 Euro

bis 1.9.

4 Tuli Mekondjo in der Daadgalerie

Eine Hommage an Ousie Martha: Die Ausstellung von Tuli Mekondjo. © daadgalerie

Mit geisterhaft weiß geschminktem Gesicht und in historisierender Arbeitskleidung wäscht Tuli Mekondjo Tischdecken, die sie in einem Berliner Trödelladen gefunden hat. Auf die Fetzen hat sie fotografisch Porträts übertragen.

In ihrer Performance materialisiert sich die Erinnerung an die namibische Wäscherin Ousie Martha. Tuli Mekondjo nimmt ihr nun ihre schwere Arbeit ab, und mit jeder Wäsche verblasst das Bild der Arbeitssklavin mehr.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Geboren im Exil (aus dem sie 1990 zurückkehrte) während Namibias Unabhängigkeitskrieg (1966-1989) und im historischen Kontext des Traumas der Vergangenheit des Landes unter der gewaltsamen deutschen Kolonialherrschaft (1884-1915), ist Tuli Mekondjos künstlerische Praxis eine Arbeit der Zugehörigkeit, der Neuschöpfung und der Wiedergutmachung.

Die „Ousie Martha“ aus dem Ausstellungstitel wurde inspiriert von der realen Arbeiterin in einer Mission in Okahandja 1953 und steht symbolisch für die Hausangestellten als Kollektiv.

Tuli Mekondjo befreit sie aus den Archiven, damit (an)erkannt werden kann, dass die heutige Gesellschaft Namibias auf ihren Schweiß und Tränen gegründet ist. Aber auch, um daran zu erinnern, dass Abhängigkeiten und ökonomische Ungleichheit bis heute bestehen. ipa

Was, wann, wo? Tuli Mekondjo: Ousie Martha

Daadgalerie, Oranienstraße 161, Kreuzberg

Di-So 12-19 Uhr

Eintritt frei

bis 18.8.

5 Stefan Hirsig bei Haferkamp Leistenschneider

Stefan Hirsig, Tanz auf dem Vulkan, 2023 © Courtesy Stefan Hirsig & Galerie Haberkampf Leistenschneider

„Warum beherrschen so viele despotische, egoistische Männer das Weltgeschehen?“, fragt Stefan Hirsig.

Hinter den Konflikten der Welt steckten Aggression und Überreaktion in narzisstischem Dominanzgehabe, das es autokratischen Figuren ermögliche, zu regieren, Spaltungen zu vertiefen und nationalistische Ressentiments zu schüren.

In seiner Ausstellung „Neue Welt“ visualisiert Hirsig eine Neugewichtung männlicher und weiblicher Anteile im Menschen, die Kultivierung von Empathie und Gemeinsinn, malerisch in der Tradition der Neuen Wilden und von George Grosz. ipa

Was, wann, wo? Stefan Hirsig: Neue Welt

Haferkamp Leistenschneider, Mommsenstraße 67, Charlottenburg

Mi-Fr 11-18 Uhr, Sa 11-16 Uhr

bis 17.8.

Eintritt frei

6 Municipal Kitchens im nGbK

Die Audio-Tour „Pretend You’ve Got No Money“ von Alicja Rogalska führt einen im Rahmen von „Municipal Kitchens“ in einen gewöhnlichen Supermarkt. © Courtesy Alicja Rogalska

Die Notwendigkeit zu essen verbindet alle Menschen. Gleichzeitig zeigen sich an den Mahlzeiten soziale und kulturelle Unterschiede.

Die Chance: Da das gemeinschaftliche Mahl als Ritual eingeübt wurde, bietet es eine Grundlage, nicht nur zivilisiert zu essen, sondern ebenso zu kommunizieren.

Würde in Berlin alle an einem Tisch sitzen, würden sich Probleme und Ungerechtigkeiten leichter lösen lassen?

Die neue Gesellschaft für bildende Kunst testet das in diesem Sommer aus.

Die Ausstellung „Municipals Kitchens“ versammelt Arbeiten von internationalen und lokalen Künstlern und Kollektiven, die den aktuellen Zustand und die Ungerechtigkeit von Ernährungssystemen aufzeigen und neue Formen für kommunal organisierte Mahlzeiten entwerfen.

Begleitet wird das von Veranstaltungen und kostenlosen Gemeinschaftsessen, inklusive Kennenlernen des Milpa Pluriverses und der Pierogi Princesses. ipa

Was, wann, wo? Municipal Kitchens

nGbK, Karl-Liebknecht-Str. 11/13, Mitte

Di-So 12-18 Uhr, Fr 12-20 Uhr

bis 18.8.

Eintritt frei

7 Klasse Alicja Kwade bei Grisebach

Alicja Kwade 2021 in ihrem Atelier in den Reinbeckhallen in Berlin Schöneweide. © Doris Spiekermann-Klaas TSP

Seit drei Jahren lehrt die international renommierte Künstlerin Alicia Kwade (s. Foto) an der HfbK Dresden dreidimensionales Gestalten.

Für sie und die Studierenden geht es um das Potenzial freier Gedanken, die Bilder entstehen lassen, die das Flüchtige materialisieren, in künstlerischen Werken festhalten und so in Dialog mit der Welt treten.

Das zeigen sie bei „Clouds of None“ Also raus aus den Ateliers, runter vom Sofa und hin in die Ausstellungsräume des Auktionshauses Grisebach!

Das Sprechen über Kunst hilft, abstrakte Gedanken Form annehmen zu lassen und fragile Momente einzufangen, bevor sie verschwinden. ipa