Gedenken an Kolonialherrschaft in Namibia Stein ist nicht einfach Stein

Kürzlich, am 12. Januar, jährte sich der Beginn des Befreiungskriegs der OvaHerero, Nama, Damara und San gegen die deutsche Kolonialherrschaft im heutigen Namibia zum 120. Mal. Kein Gedenktag, keine Kranzniederlegung, keine Rede. Mag sein, dass die schon lange notwendige Debatte um Antisemitismus, unreflektierte Israel-Kritik und generelle Aufklärungsfeindlichkeit auch manchem Dekolonial-Aktivisten derzeit wichtiger scheint.

Umso lobenswerter, dass das Museum Neukölln mit der bewegenden Installation der namibischen Künstlerin Isabel Tueumuna Katjavivi auch ästhetisch neue Wege der Erinnerungskultur beschreitet: Hinter einem fiesen Plastikvorhang mit der Abbildung deutscher Dokumente steht man vor einer Sandfläche, daraus arbeiten sich weiße(!) Gesichter heraus (oder gehen sie darin unter?), Fußspuren trampeln darüber. Wie gesagt: Sehr bewegend. Und sehr vieldeutig.

Wichtige Ausstellung im Museum Neukölln

Bis in den Sommer reicht die dazu gehörende Veranstaltungsreihe, die erste findet am kommenden Mittwoch statt, man kann sich noch anmelden. Aufhänger ist jener Gedenkstein, der 1907 an der Garde-Grenadier-Kaserne in Kreuzberg aufgestellt wurde, um an sieben Freiwillige dieser Einheit zu erinnern, die im „Feldzuge in Südwest-Afrika“ den „Heldentod“ gestorben seien. 1973 oder 1974 kam er nach Neukölln auf den Garnisonsfriedhof.

Die namibische Künstlerin Isabel Tueumuna Katjavivi zeigt im Museum Neukölln die Installation „Buried Memories“. © Isabel Tueumuna Katjavivi

Erst 2009 aber entstand jene schwarze Platte in den Staatsgrenzen des kolonialzeitlich definierten Namibia, die auch an die gefallenen, ermordeten, verschleppten, in Konzentrationslagern eingepferchten, vergewaltigten, enteigneten und faktisch versklavten Schwarzen Afrikaner erinnert. Allerdings werden nur Herero und Nama erwähnt.

Aber: Warum eigentlich sieht der Gedenkstein von 1907 so gar nicht heldendenkmalerisch aus? Ganz im Gegenteil: Der gewaltige, wohl märkische Findling mit eingeschliffener glatter Fläche und die „Helden“ würdigende Inschrift war seinerzeit ganz und gar unheldisch – man vergleiche es mit dem fast gleichzeitigen Virchow-Denkmal, seinen dorischen Säulen und dem heroischen Portrait! Hier aber sieht man genau das, was damals auch die Reformer der Friedhofsbewegung forderten: Einfach soll das Erinnern sein, ohne Pomp. Kurz: modern.

Oder, völkisch gelesen: Landschaftsverbunden soll das Erinnern sein, urwüchsig und unzerbrechlich, „germanisch“ und „national“. Und ohne Weiteres könnte man diesen Stein sogar lesen als ein unbewusstes Denkmal des schlechten Gewissens – schließlich war spätestens seit den Protesten der SPD im Reichstag klar, dass in Südwest-Afrika ein Völkermord stattfindet.

Mal sehen, ob solche Grauzonen, widersprüchliche Erinnerungs- und Interpretationsebenen im Neukölln Museum debattiert werden. Spannend wäre es, gehen sie doch weit über die klare Bekenntniskultur hinaus, die auch Projekte wie Berlin Dekolonial so tief prägen. Das Kunstwerk von Isabel Tueumuna Katjavivi jedenfalls fordert dazu auf.