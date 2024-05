Gegen die linke Untergangslust Valentin Groebners Essay über Nostalgie

Männer leiden viel und gerne, so sagt das Klischee. Woran Männer der Öffentlichkeit besonders gerne leiden, ist ihre eigene Vergangenheit. Zerknirscht schaut ein grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann heute auf seine maoistischen Aktivitäten von damals, während Joschka Fischer aus seiner radikalen Sponti-Vergangenheit auch immer Anziehungskraft geschöpft hat.

Dem Historiker Götz Aly ist seine Vergangenheit als Teil der 68er-Bewegung so unangenehm, dass er ein Buch darüber schrieb und die Bewegung zu einem Wiedergänger des frühen Nationalsozialismus umdeutete. Ausgestellte Vergangenheitsbewältigung verkauft sich: Was wäre „Die Welt“ ohne ehemalige „taz“-Redakteure?

Das Buch Valentin Groebner: Gefühlskino. Die gute alte Zeit aus sicherer Entfernung. S. Fischer. Frankfurt am Main 2024. 192 Seiten. 24 €. © s. Fischer

Valentin Groebner ist Historiker für Mittelalter und Renaissance an der Universität Luzern, eine breitere Öffentlichkeit erreicht er mit Essaybänden übers Reisen, über das Authentische, über das Wegwerfen. Thesenstark, assoziativ, eben weniger akademisch soll es zugehen.

In seinem neusten Buch „Gefühlskino“ nimmt er sich dem Phänomen der Nostalgie (nóstos = „Rückkehr“ / álgos = „Schmerz“) an, dem verführerischen Beschwören einer Vergangenheit, die es so natürlich nie gegeben hat, auf die es sich aber ganz hervorragend berufen lässt.

Teil der autonomen Szene

Kontur erhält dies durch die Verbindung zu autobiographischen Selbstreflexionen: Der Autor war in den 80er Jahren Teil der autonomen Szene, einer Fraktion innerhalb der radikalen Linken. Sie verstand sich als undogmatisch und selbstorganisiert, beteiligte sich unter anderem an den Anti-AKW-Protesten. Für Groebner war es die Verwandlung von „einem schüchternen dünnen Studenten im vierten Semester in einen radikalen Kämpfer“.

Wie mächtig Nostalgie als politisches Werkzeug ist, hat zuletzt kein anderer als Donald Trump mit seinem „Make America Great Again“-Schlachtruf bewiesen. Groebners Impfung gegenüber einer nostalgischen Verklärung der guten alten Zeit ist die Bloßstellung der eigenen Biografie. Damit das gelingt, muss sie erst einmal ausgebreitet werden. Und schnell wird klar: Hier schreibt jemand, der sich selbst peinlich geworden ist.

Schonungslos beschreibt der Autor sich und sein Milieu als gewaltbereit, ideologisch vernagelt und aggressiv gegen Andersdenkende. So erinnert er daran, dass Autonome die „taz“-Redaktion in Hamburg verwüsteten, als diese es wagte, den Verfassungsschutzchef Christian Lochte zu interviewen. Zu politischer Kritik mischt sich Spott, wenn er die Autonomen als „Trachtenverein“ bezeichnet.

Rückbezug auf das Alte

Eine zentrale Beobachtung besteht darin, dass das linksalternative Milieu selbst Träger von Nostalgien war. Bei allem Drang in eine glorreiche Zukunft war immer der Rückbezug auf das Alte identitätsstiftend – von den Bauernaufständen des Mittelalters bis zum Spanischen Bürgerkrieg. Selbst Nordamerikas Indigene waren nicht sicher, „Stadtindianer“ nannte sich nicht nur eine italienische Gruppierung.

„Gefühlskino“ steckt voller solcher Einzelideen und -beobachtungen, die sich jedoch leider zu keiner Gesamtheit zusammenfügen wollen. Das liegt unter anderem daran, dass bereits der titelgebende Begriff eher wolkig definiert ist.

Gefühlskino ist für Groebner eine Art, wie Empfindungen keinen rein individuellen, auf den Moment bezogenen Ausdruck finden, sondern nach einer „Empfindungsanleitung“, also Zitaten und Referenzen, abgespielt werden. So lernen und geben wir diese Anleitungen immer weiter, bis sie sich in Kollektivvorstellungen wie „der guten alten Zeit“ ausdrücken.

Diesen Kollektivvorstellungen möchte der Autor die Maske runterreißen, dafür zieht er das Feld größer und polemisiert gegen linke Untergangslust, das ständige Ausrufen einer Spätzeit (Spätmoderne, Spätkapitalismus etc.) oder vergleicht Aktivisten schon mal mit Bettelordenspredigern.

Dass Groebner immer schon wieder zum Nächsten springt, wenn gerade ein interessanter Punkt entstehen könnte, ist der Essayform geschuldet, aber auch seiner Theorieskepsis. Darin sieht er vor allem ein Bedürfnis nach Selbstverortung, spricht von „Begriffskonservendosen“. Von diesem Standpunkt aus, lässt sich bequem auf alle Versuche schimpfen, unsere Zeit und ihre Phänomene beschreibbar zu machen.

Bequemlichkeit scheint das ausgerufene Ziel zu sein, denn am Ende seines Selbstgespräches fordert Groebner nicht weniger als das Aufgeben der großen Visionen – und die Hinwendung zum Leben als „glücklicher Verräter“. „Gefühlskino“ setzt den Leser in den Kinosaal und lässt ihn dabei zuschauen, wie Valentin Groebner sich selbst seine militante Vergangenheit verzeihen lässt. In die letzte Kameraeinstellung stellt der Autor zwei kalte Weißweingläser, seine Gegenutopie gegen alle Utopien. Cheers!