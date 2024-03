Geheimnisse und Geschichten der Pariser Banlieues Anne Webers Roman „Bannmeilen“

Dass dieses Jahr Olympische Spiele stattfinden, ist in Deutschland noch nicht so richtig ins kollektiv-mediale Bewusstsein gedrungen. Obwohl die Spiele quasi vor der Haustür stattfinden: in Paris, vom 26. Juli bis zum 11. August. In Frankreich sieht das selbstredend anders aus. Erst recht in Paris, wo auch die deutsche, 1964 in Offenbach geborene Schriftstellerin Anne Weber seit Jahrzehnten lebt.