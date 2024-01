Geplantes Hochhaus an der Jannowitzbrücke Wer schützt Berlins Türmepanorama vor dem „Central Tower“?

Direkt an der Jannowitzbrücke soll ein weiteres Hochhaus entstehen, am Ende jener städtebaulichen Spange, die parallel zur S-Bahn bis hin zum Alexanderplatz führt. 110 Meter hoch soll der Central Tower genannte Turm nun werden, statt der bisher geplanten, an diesem kostbaren Standort auch schon überhohen 68 Meter. Den veröffentlichten Schemaskizzen nach ist wieder einmal ein die ganze Grundstücksfläche ausfüllender „Klumpfuß“ und darüber ein auch nicht besonders schlanker Turm geplant, der Architektenwettbewerb soll bald stattfinden. Aber noch sei, so die Auskunft des Bezirksamts, nicht alles genehmigt. Noch ist Zeit für grundsätzliche Debatte.