Gerhard Richter in Berlin Und das Rot leuchtet unheilvoll von der Wand

Seit etlichen Jahren steht Gerhard Richter an der Spitze so ziemlich aller Listen, die die „bedeutendsten Künstler der Gegenwart“ versammeln, einerlei, ob von einer kundigen Jury bestimmt oder nach objektiven Kriterien wie Auktionserlösen oder Zahl der Ausstellungen in führenden Museen. Dieses letztgenannte Kriterium wird künftig nochmals dick unterstrichen, wenn Gerhard Richter durch die Kunststiftung seines Namens nicht weniger als einhundert Arbeiten der Neuen Nationalgalerie für zunächst drei Jahre als Leihgabe überlässt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden