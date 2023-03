Grips-Klassiker „Linie 1“ Mit frischer Kraft zum Bahnhof Zoo

Nur mal schnell zur Erinnerung: Fast 2000 Vorstellungen erlebte die Originalinszenierung von Wolfgang Kolneder seit der Uraufführung anno 1986. Gastspiele und ortspezifische „Linie 1“-Versionen brachten Volker Ludwigs Paradestück mit der Musik von Birger Heymann in alle Welt. Mamma mia, was für ein Mythos!

Wenn jetzt das Grips Theater nach 37 Jahren eine aufgefrischte Version seines Klassikers präsentiert, fragt man mit Recht, wie das gehen soll? Der Bahnhof Zoo ist nicht mehr der Nabel der Welt und das Schlesische Tor nicht mehr die Endstation, bei ohnehin veränderter Strecke. Handys gab es damals nicht, und so lernen Jüngere hier, dass man einst Zeitung in der U-Bahn las und Penner und Punks fragten: Haste mal ne Mark?

Stück und Besetzung Das Ensemble mit Helena Charlotte Sigal, Eike N. A Onyambu, Nuria Mundry, Dietrich Lehmann, Ariane Fischer, Katja Hiller, Daniel Pohlen, Sarah El-Issa, Jens Mondalski, Christian Giese und Marcel Herrnsdorf spielt hier 90 Rollen. In der No-Ticket band spielen Michael Brandt, Thomas Keller, Axel Kottmann, Thilo Brandt, Matthias Witting.

Wir bleiben im Jahr 1986

Rücksturz auf die Insel. Die Berliner Mauer steht noch. Am Ur-Text hat sich so gut wie nichts geändert, da ist Volker Ludwig vor. Die Dramaturgie - Girl aus der Provinz sucht Großstadtboy - wackelt, aber hält fast bis zum Schluss. Ins Auge knallen die kreischend bunten Zirkuskostüme, die Mascha Schubert dem Zug-Personal verpasst. Das ist neu und für ältere Fahrgäste irritierend. Es fällt auch sofort auf, dass Regisseur Tim Egloff Tempo macht, die Pointen forciert, auf Komik setzt und kein Problem hat mit Klamauk.

„Das ätzt, das fetzt, das bleibt im Ohr“, so heißt es doch im alten Slang. Egloffs Inszenierung hat bei aller Quietschvernügtheit etwas Behutsames: eine linientreue „Linie 1“, mit den bewährten Musikern. Caspar Hachfeld hat den Sound schick eingekleidet. Die Arrangements wirken klarer, intensiver. Die „musikalische Revue“, wie es immer noch heißt, ist jetzt deutlich mehr Musical.

Da bleibt kein Auge trocken

Und um gleich auch das zu beantworten: „Hey du“, das Lied der „Linie 1“ schlechthin, der größte Hit, lässt wieder die Herzen beben. Nuria Mundry legt viel Druck und auch ein wenig Bitterkeit hinein, da kommt nichts in die Jahre. Und was Dietrich Lehmann auf der auch wenig veränderten Bühne macht, ist so bescheiden wie sensationell. Er hat keine Aufführung der „Linie 1“ je verpasst und wechselt auch jetzt wieder hinreißend die Rollen vom klapprigen Rentner zum Beziehungsmuffel und zur Wilmersdorfer Witwe.

2000 Aufführungen erlebte die Originalversion

Die Nazi-Bräute gibt es immer noch, auch wenn sie ausgestorben sind im echten Leben. Und hier zeigt sich die Kraft des Stücks. Was Ludwigs Figuren an rassistischen Sprüchen raushauen, wird von Schwurblern und AfD heute locker übertroffen. Man begreift, dass diese West-Berliner Welt nicht vergangen ist - bei der Klage über bezahlbare Wohnungen, sozialer Kälte, Bildungspolitik, Verteilung von Reichtum.

Wie einst die „Dreigroschenoper“

Da erinnert „Linie 1“ an Brecht und Weill und die „Dreigroschenoper“. Entertainment und politisches Theater. London im 18. Jahrhundert, West-Berlin vor vier Jahrzehnten. In der historischen Distanz entsteht Spannung und Gegenwartsverständnis.

Gut zu erkennen an den jungen Figuren: Helena Charlotte Sigal spielt eine naive, aber auch selbstbewusste Neu-Berlinerin. Die Jungmänner wie Bambi (Eike N. A. Onyambu) und der Typ mit Schlapphut (Daniel Pohlen) zeigen sich eher blass. Und an das Happy End konnte man nie so richtig glauben. Da muss eine weitere Neuinszenierung in zwanzig Jahren mal ran. Bis dahin: Zurückbleiben!

Zur Startseite