Gut gemeint und übergriffig Die grüne Kulturpolitik im Bund

Am 24. September 1966 hielt der Schriftsteller und spätere Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll in Wuppertal eine Rede, die in die Geschichte einging. Er sprach zur Eröffnung des Schauspielhauses, das Thema lag nahe. „Kunst ist Freiheit“, konstatierte Böll: „Was sie braucht, einzig und allein braucht, ist Material. Freiheit braucht sie nicht, sie ist Freiheit; es kann ihr einer die Freiheit nehmen, sich zu zeigen – Freiheit geben kann ihr keiner; kein Staat, keine Stadt, keine Gesellschaft kann sich etwas darauf einbilden, ihr das zu geben oder gegeben zu haben, was sie von Natur ist: frei.“

Es war ein leidenschaftliches Manifest, was Böll damals entwickelte. Es lohnt, ihn zu Ende anzuhören, so viele Jahre und Jahrzehnte später. Das also ist Kunst: „Wie weit sie gehen darf oder hätte gehen dürfen, kann ihr ohnehin vorher niemand sagen, sie muss also zu weit gehen, um herauszufinden, wie weit sie gehen darf, wie weit die ihr gelassene Freiheitsleine reicht. Sie bringt nicht nur, bietet nicht nur, sie ist die einzig erkennbare Erscheinungsform der Freiheit auf dieser Erde.“

Kunst ist Freiheit. Was sie braucht, einzig und allein braucht, ist Material. Freiheit braucht sie nicht, sie ist Freiheit. Heinrich Böll, Schriftsteller.

Der Schriftsteller Heinrich Böll. © picture alliance / Horst Ossinge/Horst Ossinger

So klingen Sätze für die Ewigkeit. Und für die Gegenwart. Es ist ein immerwährendes Szenario: Wann wären die Freiheit und die Kunst nicht irgendwo auf der Welt in Gefahr? Heinrich Böll und die Choreografin Pina Bausch, die das Tanztheater Wuppertal weltberühmt gemacht hat, sind lange nicht mehr unter uns. Die weltweit agierende Stiftung von Bündnis 90/Die Grünen trägt den Namen Bölls weiter und sieht sich ihm verpflichtet. Grüne Kulturpolitik im Bund verfolgt allerdings eine etwas andere Agenda.

Schließungen als politische Botschaft

Das zeigt sich bei der Auswärtigen Kulturpolitik. Hieß es im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition noch, dass dieser Bereich gestärkt werden solle, ist das Goethe-Institut nun angehalten, Niederlassungen zu schließen und Mitarbeitende im Ausland wie in der Münchner Zentrale entlassen. Betroffen sind vor allem Italien und Frankreich – was dort als Affront aufgenommen wird. Müssen die europäischen Kernländer nicht gerade jetzt zusammenstehen?

Das Goethe-Institut wird seine Aktivitäten stärker Richtung Asien und Osteuropa verlagern. Auch in den USA gibt es eine Verschiebung der deutschen Kulturarbeit in die Mitte des Landes. All das geschieht nach dem Willen des Auswärtigen Amtes und wird mit dem Hammerwort der Zeitenwende begründet.

Sparpolitik ist das falsche Signal

Nicht ganz zu Unrecht: Die Welt hat sich seit Heinrich Bölls flammendem Plädoyer, das dem Muff der Bundesrepublik geschuldet war, auf unfassbare Weise in jeder Form und Farbe verändert. Wir erleben vollkommen neue Bedrohungsszenarien, eine Renaissance der Diktatoren und altbekannte Verfallserscheinungen in den westlichen Demokratien. Aber ist Sparpolitik in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik die angemessene Reaktion? Wozu der Rückzug aus Triest und Neapel, wenn in Rom Neofaschisten regieren?

Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock hat im August 2022 in Weimar bei der Verleihung der Goethe-Medaillen schöne Dinge gesagt: „Außenpolitik findet nicht nur in Außenministerien statt, sondern überall dort, wo Vertrauen zwischen Menschen wächst – an Theatern, Filmsets, Ateliers, Gedenkstätten und Universitäten.“ Jetzt aber bestimmt das Auswärtige Amt mit missionarischem Eifer, wo solche Begegnungen möglich sind – und wo nicht mehr. Was an Baerbocks Postulat einer feministischen Außenpolitik erinnert. Das Goethe-Institut agiert in der Regel leiser, diplomatischer und pragmatischer, wenn es denn um Demokratieexport geht. Das wird überall hochgeschätzt.

Tradition bei den Grünen

Das Wohlmeinend-Übergriffige hat Tradition bei den Grünen. In der Zeit von Außenminister Joschka Fischer (1998-2005) litt das Goethe-Institut unter Kürzungen und Bevormundung. Kultur war für Fischer ein globales Medium für Werte, soziale Innovation und Rechtsbewusstsein. Was auch ihn von schmerzhaften Einschnitten nicht abhielt. Im Übrigen war Fischers Interesse an Kultur gering, bis hin zur Ignoranz. Was sich erst mit seinem Nachfolger Frank-Walter Steinmeier im Auswärtigen Amt wieder änderte.

Aber es geht nicht nur um Goethe. Claudia Roth, die grüne Staatsministerin für Kultur und Medien im Kanzleramt, schafft es kaum einmal, Kultur ohne Beauftragung zu würdigen. Zur Generaldebatte am 6. September im Bundestag sagte sie: „In einer Zeit, die geprägt ist von Krisen, Konflikten und Krieg, braucht es Kunst und Kultur mehr denn je. Wenn Antidemokrat*innen – auch bei uns – die Grenzen des Sagbaren verschieben, Rassismus aktiv befeuern und sich so jeder historischen Verantwortung entziehen, machen wir deutlich: Als Demokrat*innen stellen wir uns jeder Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen. Als Demokrat*innen streiten wir für eine lebendige und vielfältige Kultur der Demokratie.“

Kultur ersetzt nicht Politik

Kultur als Grundlage und Schutzschild der Demokratie: eine schöne Vorstellung. Liegt darin nicht ein großes Missverständnis? Putin führt im Namen der russischen Kultur und Geschichte einen entsetzlichen Terrorkrieg gegen die Ukraine. Russisches Militär zielt auf ukrainische Kulturgüter. Die Versuchung ist jetzt groß, Kultur in der Abwehr für die guten und richtigen Zwecke einzusetzen, für Politik zu gebrauchen.

In diesem Zusammenhang hat auch die derzeit ruhende Debatte um „Kultur als Staatsziel“ im Grundgesetz einen seltsamen Klang. Wir haben Staatsballette und Staatsopern und staatliche Museen – staatlich finanziert und getragen. Das sollte genügen. Der Kulturwissenschaftler Thomas Macho hat vor einigen Jahren das Entscheidende zu diesem Thema gesagt: „Kann da vielleicht auch ein Kulturverständnis dahinterstecken, mit dem ich gar nicht einverstanden bin? Zum Beispiel wieder eine Leitkulturdiskussion?“

Staatsziel Kultur, staatliche Eingriffe in den laufenden Kulturbetrieb wie Claudia Roths Aktion gegen die Berlinale – das können antidemokratische Kräfte unter Umständen auch. Darauf sind sie gezielt. Zu sehen in Italien, wo die Neofaschisten Schlüsselposition der Kultur nach ihrem Geschmack besetzen, zum Beispiel bei der Biennale in Venedig.

Im Übrigen gehen nicht wenige Kulturinstitutionen hierzulande seit Längerem aktivistisch voran. Theater und Museen präferieren politisch-gesellschaftliche Themen in einer Weise, die langweilt und alarmiert. Ästhetische Fragen spielen kaum mehr eine Rolle. Kunst nimmt sich selbst die Freiheit, wenn sie permanent à jour sein will, im vorgegebenen Takt Sozialer Medien und der Weltnachrichtenlage.

Offenbar will man hiermit auch – nach der Erfahrung der Pandemie – Systemrelevanz beweisen. Auch beim Goethe-Institut gibt es solche vordergründigen Programme. Das liegt im Trend, dafür gibt es Mittel. Aber niemand in der Kunst tut sich damit einen Gefallen.