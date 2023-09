Gutachten zur Wahl von Ulrike Demmer Abberufung und Neuwahl der RBB-Intendantin gefordert

Ein am Donnerstag bekannt gewordenes Gutachten zur Wahl der neuen RBB-Intendantin Ulrike Demmer hat das Zeug dazu, den Sender in die nächste Krise zu stürzen. Marcus Schladebach, Professor für Öffentliches Recht und Medienrecht an der Universität Potsdam, bekam von Personalrat und Freienvertretung des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) den Auftrag, die Beteiligungsrechte der Mitarbeitervertretungen bei der Wahl der RBB-Intendanz zu prüfen.