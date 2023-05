„Habe unkontrolliert geschluchzt“ „Arielle“ Halle Bailey berührt wegen Reaktionen schwarzer Mädchen

Die „Arielle“-Darstellerin Halle Bailey (23) ist nach eigenen Worten sehr gerührt gewesen, als sie Reaktionen schwarzer Mädchen auf sich als Märchenfigur gesehen hat. „Als ich diese Videos zum ersten Mal sah, musste ich einfach weinen“, sagte Bailey dem Magazin „Glamour“. „Ich habe unkontrolliert geschluchzt. Die Tatsache, dass diese Mädchen mich ansehen und die Emotionen empfinden, die sie empfinden, hat mich überwältigt.“

Sie habe als Fünfjährige die Disney-Zeichentrickversion von „Arielle“ gesehen und geliebt, sagte Bailey: „Ich erinnere mich, dass Arielle der Grund war, warum ich schwimmen wollte.“

Als sie Arielle damals sah, habe sie gedacht: „Sie ist so schön; ich möchte auch eine Meerjungfrau sein. Sie sah zwar nicht so aus wie ich, aber damit hatte ich kein Problem, denn das war es, was ich zu der Zeit gewohnt war.“

Dass eine schwarze Frau als Arielle gecastet wurde, rief vor Monaten bei Twitter viele Reaktionen hervor. Viele freuten sich darüber und sahen sich selbst repräsentiert, andere lehnten die Besetzung ab und verwiesen auf den alten Zeichentrickfilm „Arielle, die Meerjungfrau“ von 1989, in dem Arielle weiße Haut und rote Haare hat.

Bailey betont, Arielle habe immer noch rote Haare, aber sie habe es bewundert, dass die Produzentinnen und Produzenten ihre Dreadlocks in Arielles Look einbauen wollten, weil sie eine Schwarze sei und diese Haare habe. „Meine Locs sind mir so wichtig. Ich trage sie, seit ich fünf Jahre alt bin“, sagte Bailey. Der Film „Arielle, die Meerjungfrau“ von Regisseur Rob Marshall startet diesen Donnerstag (25. Mai) im Kino. (dpa)