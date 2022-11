Hamburger Brahms-Museum In neuem Licht

Etwas überrascht biegt man in die Peterstraße ein, die so ganz anders aussieht als die übrige, automobilverliebte Hamburger Innenstadt. Intim ist sie, flankiert von herrlichen barocken Häusern im Backsteinstil: eine Straße im menschlichen Maßstab. Mittendrin: Die Nummer 39. Johannes Brahms hat hier nie gewohnt, und doch hat in diesem vom Krieg verschonten Kaufmannshaus von 1751 seit immerhin auch schon 1971 das Brahms-Museum seinen Sitz.

In Hamburg hat er die prägenden ersten drei Jahrzehnte seines Lebens verbracht

Das ist allein deshalb schon bedeutsam, weil es gar nicht so viele andere Stätten gibt, die dem Komponisten gewidmet sind, neben Baden-Baden und einem Zimmer im Wiener Haydnhaus. In Hamburg aber ist Brahms geboren, hier hat er seine prägenden ersten 30 Jahre verbracht. Nach einer Renovierung präsentiert sich das Museum in neuem Licht – sprichwörtlich. Die Exponate sind weitgehend dieselben, doch sie werden jetzt ansprechender präsentiert und beleuchtet, auch die Anordnung folgt einer anderen Logik.

Blick in die Bibliothek mit einem Tafelklavier, an dem Brahms in den 1860er Jahren Unterricht erteilte. © Andreas Torneberg

Wer das Museum betritt, steht gleich im Dielenzimmer. Dominierender Blickfang ist die Büste, die Ilse Conrat 1903 angefertigt hat, eine Dauerleihgabe der Hamburger Kunsthalle. Sie zeigt Brahms, wie man ihn kennt, in späten Lebensjahren mit mächtigem Rauschebart. Conrat schuf auch die Büste an Brahms’ Grab auf dem Wiener Zentralfriedhof, und das spannt die beiden Pole seines Lebens, Hamburg und Wien, doch sehr schön zusammen. „Blicken Sie auch nach oben“, sagt Museumsleiter Emanuel Schnoor. Dort wurde im Zuge der Renovierung eine wunderschöne Bemalung der Holzdecke entdeckt, durch ein Glasfenster ist sie sichtbar.

Unmittelbar rechts, zwei Stufen hoch: Das Kantor. In Hamburgs Kaufmannshäusern wurde immer gewohnt und gearbeitet, Homeoffice ist keine Erfindung der Coronapandemie. Im Kantor wird Brahms’ Kindheit präsentiert, mit historischen Fotos der Eltern oder des Geburtshauses, das wie seine neun anderen Wohnungen im Feuersturm von 1943 zerstört wurde. Auch ein Stricknadeletui ist zu sehen, einzige physische Erinnerung an die Mutter. Vater Johann Jakob Brahms, erfährt man, stammte aus Heide, war auch Musiker und musste lange in St. Pauli wohnen, vor den Toren der Stadt, bevor er Hamburger Bürger werden und heiraten konnte. Das Leben war auf eine Weise reglementiert, wie man es sich heute kaum mehr vorstellen kann.

Besonders prägend für die Ausstellung sind die Faksimile der handschriftlichen Partituren, etwa vom Beginn der 1. Klaviersonate, von der Kadenz zum Violinkonzert, dem Beginn der 4. Symphonie oder, besonders berührend, des weltberühmten Wiegenlieds („Guten Abend, gut’ Nacht“). Man betrachtet die Noten und sieht der Musik quasi beim Entstehen zu.

Das Museum im Netz Webseite des Brahms-Museums: brahms-hamburg.de. Informationen zum gesamten benachbarten Komponistenquartier, von dem das Museum ein Teil ist, unter komponistenquartier.de

Im Obergeschoss die Bibliothek mit einer Gesamtausgabe der Werke – und ein Tafelklavier, an dem Brahms 1861/62 der Familie Völckers Unterricht erteilte. „Uns besuchen Musikstudenten aus aller Welt, um sich an dieses Klavier zu setzen, manchen kommen dabei die Tränen“, erzählt Schnoor. Im letzten Raum, so viel Größe und Gelassenheit besitzt man in Hamburg, kommt dann Wien ganz zu seinem Recht, die Stadt, in der Brahms ab den 1870er Jahren bis zu seinem Tod lebte. Spannende historische Fotografien zeigen das (ebenfalls längst abgebrochenen) Wohnhaus in der Karlssgasse oder Brahms mit Johann Strauß jr. und Clara Schumann – in die er wohl verliebt war.

Ihr Ehemann Robert Schumann verfasste den berühmten, kurzen Artikel „Neue Bahnen“, in dem er Brahms pries und diesem damit bekanntlich eine Bürde fürs Leben auferlegte - und der ebenfalls als historische Zeitschriftenartikel zu besichtigen ist. Und wen man schon mal an der Elbe weilt, bietet es sich an, ein weiteres Museum nebenan zu besuchen. Unter dem Label „Komponistenquartier“ wird hier an die anderen berühmten Tonsetzer erinnert, die in Hamburg geboren wurden oder gewirkt haben: Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach, Hasse, Fanny und Felix Mendelssohn Bartholdy und Gustav Mahler.

Zur Startseite