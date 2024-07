Henri Cartier-Bresson im Bucerius Forum Schaut hin, sagt jedes seiner Bilder

Henri Cartier-Bresson brachte seine Kunst 1963 in der amerikanischen Zeitschrift „Life“ seine Kunst auf die simple Formel: „I watch.“ („Ich schaue.“) Das Hamburger Bucerius Kunstforum macht daraus jetzt ein dreifaches „Watch! Watch! Watch!“ im Titel seiner Ausstellung über den berühmten französischen Fotografen.

Die Theorie vom „entscheidenden Augenblick“ aus seinem ersten Buch von 1952 „Images à la Sauvette“ beeinflusste eine ganze Generation von Fotografen und Fotografinnen. Ausschlaggebend für seine Bildfindung war danach der Moment, der einem Ereignis vorausgeht und es im Ursprung enthält. Wie ein roter Faden ist das Konzept in der Hamburger Schau gegenwärtig.

Während die Schau im Berliner Gropius-Bau lief, starb Cartier-Bresson

Sie ist die erste große Retrospektive in Deutschland seit 20 Jahren nach der Präsentation von Cartier-Bressons ikonischen Bildern im Sommer 2004 im Berliner Gropius-Bau. Seinen Besuch dort schaffte der hochbetagte Fotograf damals nicht mehr. Er starb wenige Tage vor dem Ende der Ausstellung, zwei Wochen vor seinem 96. Geburtstag.

Cartier-Bresson fotografierte den Künstler Henry Matisse inmitten von Vogelkäfigen. © Fondation_Henri_Cartier-Bresson_Magnum_Photos

Die Hamburger Perspektive auf sein Werk würde Cartier-Bresson gefallen. Neben seinen frühen surrealistischen Werken, Filmarbeiten und Porträts der prägenden Street Photography setzt die Ausstellung mit seinen Dokumentationen historischer Großereignisse einen besonderen Fokus auf die politischen Arbeiten.

Kurator Ulrich Pohlmann war es wichtig, ihn als Fotografen mit Haltung zu zeigen: „Auch wenn Henri Cartier-Bresson sich dagegen wehrte, sich politisch vereinnahmen zu lassen, war er ein politisch denkender und handelnder Mensch.“

Der Sohn eines vermögenden Textilfabrikanten aus der Normandie wuchs in Paris auf. Eigentlich wollte er Maler werden. Doch auf seine frühe, vom Neuen Sehen sowie vom Surrealismus inspirierte Phase folgte eine Karriere als Fotoreporter. Und das zunächst vor allem für die kommunistische Presse in Frankreich. Nach dem Zweiten Weltkrieg und einigen Abstechern zum Film blieb er beim Fotojournalismus.

Ein Meilenstein auch in politischer Hinsicht war 1947 Cartier-Bressons Mitgründung der Magnum-Fotoagentur, die das Ziel verfolgte, den Fotografen die Rechte an ihren Bildern zu belassen. Indem er überall auf der Welt Menschen in ihrem Alltag porträtierte, auch solche, die ausgegrenzt waren, avancierte er zu einem der wichtigsten Vertreter der Street Photography. Viele Jahre lang erschienen seine Aufnahmen in millionenfacher Auflage in „Life“, „Paris Match“ und dem „New York Times Magazine“.

Die Ausstellung fächert Cartier-Bressons Oeuvre in zehn Kapiteln mit 240 Schwarzweiß-Bildern und Beiträgen in Magazinen und Büchern, ergänzt von Originalfotos. Es umspannt fünf Jahrzehnte. Am Beginn stehen surrealistisch geprägte Aufnahmen und Filmarbeiten gefolgt von seinen zahlreichen Fotoreportagen. Sie führten ihn zwischen 1947 und 1972 nach Indien und China, in die Sowjetunion, nach Kuba und immer wieder in die USA.

Schon zuvor hatte er weltweit historische Ereignisse dokumentiert wie 1937 die Krönung des britischen Königs George VI., 1944 die Befreiung von Paris sowie das Kriegsende in Deutschland im darauffolgenden Jahr.

Kurze Zeit später hielt er auf der anderen Seite des Globus die Beisetzung Gandhis in Indien und den politischen Umbruch in China fest, 1954 die Lage in Russland nach Stalins Tod, 1963 Kuba nach der Raketen-Krise und immer wieder die Situation in seinem Heimatland Frankreich.

Ein Jahr nach dem Mauerbau und knapp zwei Jahrzehnte nach seiner Flucht aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager kam er 1962 auch nach Westberlin, wo er die noch immer von Trümmern gekennzeichnete Stadt fotografierte und auch in die DDR reiste. Als Zeitzeuge erlebte Cartier-Bresson fast das gesamte 20. Jahrhundert. Mit seiner erstmals 1931 erworbenen Leica-Kleinbildkamara wurde er zu dessen Chronisten.

Die Ausstellung Watch! Watch! Watch! Henri Cartier-Bresson im Bucerius Kunstforum, Hamburg, bis 22. September; der Katalog ist im Hirmer-Verlag erschienen und kostet in der Ausstellung 39,80 €. Mehr Informationen unter: buceriuskunstforum.de

Zu seinem umfangreichen Werk gehören auch Porträts aus der Welt der Mode, Kunst und Literatur. Coco Chanel, Sartre und Simone de Beauvoir, Pierre Bonnard, Georges Braque und anderer Kultur-Prominenz beschließen die Hamburger Ausstellung. An den perfekt komponierten Fotos verblüfft, dass die Personen im Vergleich zum erzählenden Hintergrund oft nur einen kleinen Teil des Bildraums einnehmen.

So zeigt sich der junge Truman Capote versteckt in einem Blätterwald. Der betagte Henri Matisse lagert im Schlafrock mit Skizzenblock in einem Lehnstuhl zwischen ausladenden Vogelkäfigen, eine Taube auf seiner linken Hand. Und Alberto Giacometti läuft auf seinem ins kollektive Gedächtnis eingegangenen Porträt nahezu unkenntlich über eine regennasse Straße, den Mantel über den Kopf gezogen.

Im Kontrast dazu steht die Street Photography mit ihren flüchtigen Szenen zwischenmenschlicher Begegnungen. Cartier-Bressons besonderes Interesse daran geht 1931 auf eine Aufnahme des ungarischen Fotokünstlers Martin Munkácsi zurück, die ihn auch dazu brachte, Fotograf zu werden.

Das Bild zeigte spielende Kinder am Tanganjikasee und begeisterte den damals 31-Jährigen durch seine „Intensität, Spontanität und Lebensfreude“, wie er später sagte. Die drei Kriterien wurden richtungsweisend für seine eigene Arbeit.

„Watch! Watch! Watch!“ bietet vielfach Gelegenheit, sich davon zu überzeugen. Der Ausstellungstitel lässt sich auch als posthume Aufforderung Cartier-Bressons an sein Publikum zum genaueren Hinschauen verstehen. Er wünschte sich dabei offenbar auch Ausdauer und Geduld.

Denn er war überzeugt, dass man „durch die kumulative Wirkung der Arbeiten eines Fotografen besser als durch ein paar gelungene Einzelstücke bewerten kann, wie gut er eine Haltung, ein Weltbild oder gar eine ethische Position ausdrücken kann“.