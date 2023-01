Hommage an Hopper Wim Wenders’ amerikanischer Freund

Ein Auto hält an einer Tankstelle, eine Frau steigt aus dem Wagen, der Tankwart oder eher Pächter dieser Tankstelle irgendwo an der Landstraße geht seiner Arbeit des Betankens nach. So beginnt der 14-minütige Film, den Wim Wenders für die Retrospektive des amerikanischen Malers Edward Hopper gedreht hat, die vor drei Jahren in der Fondation Beyeler bei Basel gezeigt wurde.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden