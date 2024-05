Humboldt-Forum Man sollte den Zweifel sichtbar machen

Es gab einmal ein großartiges Stück Kunst am Bau in Berlin: „ZWEIFEL“ von dem Norweger Lars Ramberg. Sieben leuchtende, sechs Meter hohe Buchstaben. Sie standen im Sommer 2005 auf dem Rohbau, der nach der Asbestsanierung vom Palast der Republik geblieben war; leider wird in der aktuellen Ausstellung des Humboldtforums über den Palast nicht einmal ein Foto davon gezeigt.