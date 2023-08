„Ich gehe mit einem guten Gefühl“ Katrin Vernau vor ihrem Abschied als RBB-Intendantin

Frau Vernau, am 31. August endet ihre Zeit als Interims-Intendantin des RBB. Machen Sie nun drei Kreuze, weil Sie die Verantwortung für den Sender, den Sie vor einem Jahr mitten in der Krise übernommen hatten, nun an Ulrike Demmer übergeben können?

Das würde ich nicht sagen. Es war eine wahnsinnig intensive, sehr arbeitsreiche, aber auch sehr lehrreiche Zeit. Ich gehe mit einem guten Gefühl. Vor allem aufgrund der Zusammenarbeit mit dem tollen Team im RBB, sowohl auf der Führungsebene als auch mit der ganzen Belegschaft.

Einen vergleichbaren Feuerwehrjob hat es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuvor nicht gegeben. War das eine dankbare oder eher undankbare Aufgabe?

Als ich angesprochen wurde, um diese Aufgabe zu übernehmen, war meine Haltung: Ich bringe das Rüstzeug mit, um diese Herausforderung anzunehmen. Und: mir liegt viel am öffentlich-rechtlichen System. Sonst würde ich hier nicht arbeiten. Daher habe ich mir gesagt, wenn ich jetzt nicht die Hand hebe und Ja sage, dann brauche ich sie auch später für nichts anderes heben.

Was mussten Sie lernen, was Sie vorher noch nicht konnten?

Alles, was mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Ich hatte davor auch das eine oder andere Interview. Aber die Bedeutung der Kommunikation in dieser Dimension, wo wirklich alles unter dem Licht der Öffentlichkeit passiert, war neu. Manchmal waren die Vorlagen gefühlt schneller in der Öffentlichkeit, als wir oder die Gremien sie selber kannten.

Wen haben Sie denn jetzt hinter sich gebracht, die Öffentlichkeit oder die Belegschaft?

Ohne die Belegschaft wären wir nicht so weit gekommen mit der Aufarbeitung der Krise und dem Reformprozess. Es war aber für uns als öffentlich-rechtliche Institution auch entscheidend wichtig, das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Diese ist die Grundlage unserer Legitimation. Die gesamte Öffentlichkeit haben wir aber vermutlich nicht erreicht.

Wie haben Sie Ihre Rolle im RBB gesehen?

Ich sehe mich als Teamleader, das heißt, dass ich zusammen mit einem kreativen und kompetenten Team möglichst unter Einbeziehung der Perspektive der Betroffenen auf Augenhöhe nach Problemlösungen suche. Wenn es eine solche einvernehmliche Lösung gibt, ist es einfach.

Wenn nicht, werde ich entscheiden, so wie ich es beim RBB im Ausnahmefall gemacht habe, weil ich letztlich die Verantwortung trage. Ganz bestimmt werde ich nicht lediglich die Rolle einer Moderatorin einnehmen und mich mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufriedengeben. Besonders wichtig ist in jedem Fall, dass die Entscheidung nachvollziehbar und transparent kommuniziert wird.

Zur Person Katrin Vernau, geboren 1973 in Villingen-Schwenningen, wurde am 7. September 2022 für ein Jahr befristet zur Interims-Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg gewählt. Sie hört am 31. August auf, Ulrike Demmer folgt ihr an der Senderspitze nach. Vernau kehrt in ihr Amt als Verwaltungsdirektorin des WDR in Köln zurück. Vor ihrer Karriere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitete die promovierte Ökonomin unter anderem als Partnerin und Dekanin der Roland Berger School of Strategy and Economics und war Kanzlerin der Universität Hamburg.

Sie hätten den RBB gerne länger geleitet. Das ist daran gescheitert, dass Sie als Interimsintendantin davon ausgingen, Sie würden gefragt werden. Was aber nicht geschehen ist. Haben Sie das Thema inzwischen abgehakt?

Ich habe mich schon gefragt, ob es auch anders hätte laufen können. Aber ich neige nicht dazu, Entwicklungen aus der Vergangenheit nachzutrauern, die ich nicht beeinflussen konnte. Ich denke, es ist gut, wie es jetzt ist.

Der Rundfunkrat hat sich jedenfalls dagegen ausgesprochen, nachträglich eine Bewerbung von Ihnen zuzulassen. Warum?

Das habe ich so zur Kenntnis genommen. Wie das zu deuten ist, da müssen Sie den Rundfunkrat fragen.

Sie kehren in ihrer alten Funktion zum WDR zurück. Sind diese Schuhe nicht zu klein geworden?

Das denke ich nicht. Ich freue mich auf die Aufgabe und vor allem die Kollegen beim WDR. Meine Aufgabe als Verwaltungsdirektorin ist sehr vielfältig und spannend und allein schon, weil der WDR dreimal so groß ist, wie der RBB, wird es an komplexen Themen und Herausforderungen im Vergleich zum RBB keinen Mangel geben.

Das Ende der Amtszeit von WDR-Intendant Tom Buhrow ist absehbar. Würden Sie ausschließen, dass das ein interessanter Job wäre, bei dem Sie deutlich die Hand heben würden?

Die Frage stellt sich im Moment nicht, da es einen amtierenden Intendanten gibt. Der Prozess der Intendantensuche und auch der Zeitplan liegt in der Hand der WDR-Gremien.

Ihr Jahresgehalt beim RBB belief sich auf 295.000 Euro. Ihre Nachfolgerin wird deutlich weniger verdienen. Ist das gerecht?

Also, warum genau ist das jetzt eine Frage der Gerechtigkeit? Ein Vertrag kommt immer dann zustande, wenn beide Seiten mit dem Inhalt einverstanden sind. Es wird niemand gezwungen, etwas zu tun oder zu lassen. Wenn ich bereit bin, zu den angebotenen Konditionen die Aufgabe zu übernehmen, beschwere ich mich nicht im Nachhinein, dass das ungerecht ist.

Zu den Leitplanken, die der neue RBB-Staatsvertrag setzen will, gehört auch eine Reduzierung des Gehalts für die Leitungsebene. Wie wichtig ist die Gehaltsfrage für die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?

Mir ist das ein bisschen zu platt zu sagen, je geringer das Gehalt, umso höher die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wenn wir darüber sprechen, was angemessene Gehälter sind, dann muss man ein ganzes Set an Kriterien berücksichtigen. Der RBB hat sicherlich durch diese auch aus meiner Sicht übertrieben hohen Gehälter dazu beigetragen, dass es diese in einer Einrichtung, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird, völlig legitime Diskussion in der Öffentlichkeit jetzt gibt.

Nach dem neuen Staatsvertrag sollen Direktoren nicht mehr bekommen als ein Minister in Brandenburg oder ein Senator in Berlin.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht der öffentliche Dienst. Das sind zwei unterschiedliche Systeme. Wenn es darum geht, qualifizierte Programmacher zu finden, konkurrieren wir auch mit privaten Medienunternehmen oder wenn es um Managementkompetenz geht, sind wir auch im Wettbewerb mit öffentlichen und privaten Unternehmen. Diesen Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt sollte man bei der Gehaltsfestlegung mit berücksichtigen.

Was kann die Politik tun, damit der RBB effizienter arbeitet, besser kontrolliert wird und die Krise des RBB beendet wird?

Ich bin ein Freund davon, dass der Gesetzgeber den Rahmen klar vorgibt, das Unternehmen aber beispielsweise die interne Organisation selbst regelt. Beim internen Kontrollsystem sind wir selbst schon ein ganzes Stück weitergekommen und haben bereits unsere Lehren aus der Krise gezogen.

So haben wir die Innenrevision gestärkt durch einen direkten Berichtsweg in den Verwaltungsrat, sofern die Intendantin selbst Gegenstand der Prüfung ist. Das Gleiche gilt beim Thema Compliance. Der Gesetzgeber sollte sich darauf konzentrieren, den Auftrag, die Rechenschaftspflichten und die Rolle der Organe klarzustellen.

Noch wirkt aber die Krise nach. Zuletzt wurde Chefredakteur David Biesinger vorgeworfen, er habe als Mitglied der Geschäftsführung mehr von Kostenexplosion beim Digitalen Medienhaus (DMH) gewusst und müsse daraus Konsequenzen ziehen. Das wurde zurückgewiesen. Warum?

Herr Biesinger hat als Vorsitzender des Lenkungsausschusses dieses Bauprojekts an die Geschäftsleitung berichtet. Wir wissen inzwischen, dass das Projekt systematisch kleingerechnet wurde und der RBB es sich eigentlich gar nicht leisten konnte. Darum hat die Geschäftsleitung dem Verwaltungsrat Ende 2022 ja auch vorgeschlagen, das Projekt zu beenden, was er dann getan hat.

Insofern hatte Herr Biesinger als Vorsitzender des Lenkungsausschusses selbstverständlich eine zentrale Verantwortung für das Projekt. Aber er hatte sie nicht in der ersten Reihe. Für mich ist der Sachverhalt DMH nach wie vor nicht endgültig geklärt. Für Sie ist es leicht, Konsequenzen zu fordern. Ich aber benötige immer erstmal eine klare Faktenlage und muss mir auch bei allen Entscheidungen der Tragweite für die jeweils betroffenen Personen und den Sender bewusst sein

Beim Programm sieht die Perspektive klarer aus?

Ich bin sehr froh, dass Programmdirektorin Martina Zöllner mit einem unheimlichen Engagement gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen daran ist, die strategische Weichenstellung, die wir im Februar vorgestellt haben, mit Leben zu füllen. Und dass sie es geschafft hat, eine Art kreative Aufbruchstimmung zu erzeugen unter dem Motto „Not macht erfinderisch“. Es gibt viele sehr gute, mich begeisternde Ideen, auf die sich auch unser Publikum wirklich freuen kann. Und das Wichtigste für mich: Wir sprechen im Sender wieder übers Programm und eben nicht mehr ausschließlich über irgendwelche Verfehlungen aus der Vergangenheit.

Welche Ziele verbinden Sie mit dem Programm?

Dass die Angebote des RBB feste Begleiter der Menschen in Berlin und Brandenburg werden. Das geht mit neuen regionalen Angeboten, aber auch beispielsweise im Rückgriff auf unser großartiges Archiv. Die „Schicksalsjahre einer Stadt“ haben das ja eindrücklich gezeigt. Wir freuen uns natürlich, wenn wir durch einen Preis Anerkennung für unser Programm bekommen. Aber wir wollen nicht die internationalen Fernsehfestspiele von Berlin und Brandenburg veranstalten: Der wichtigste Maßstab ist unser Publikum in Berlin und Brandenburg.

Mit ihrem Intendantinnenamt mussten Sie plötzlich in die Öffentlichkeit gehen. Wie ist Ihnen das bekommen?

Tatsächlich war ich mehr in meinem Büro, respektive im RBB als in der Öffentlichkeit. Es gab allerdings eine Begegnung am Bahnhof. Da kam ein Herr vorbei, sah mich, sagte: „Ach, das ist doch die Tussi vom RBB“ und spuckte mich an. Das war nicht so schön. Aber für mich war das die einzige negative Erfahrung; unseren Journalistinnen und Journalisten dürfte derartiges bei Reportagen und Liveübertragungen sehr viel öfter passiert sein.

Muss man Teile der Bevölkerung abschreiben, was die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeht?

Das dürfen wir gar nicht. Wir haben den Auftrag, für alle Menschen Programmangebote zu machen. Da dürfen wir nicht lockerlassen. Wir erreichen als öffentlich-rechtlicher Rundfunk sehr, sehr viele Menschen. Allein die „Tagesschau“ hat jeden Abend um die zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit dem Hörfunk erreichen wir in der ARD jeden Tag rund 50 Prozent der Bevölkerung.

Aber haben Sie nicht auch manchmal den Eindruck, dass manch öffentlich-rechtlicher Mitarbeiter das Publikum als Erziehungsobjekt betrachtet?

Wovon ich zutiefst überzeugt bin: Die Aufgabe des Journalismus ist zu sagen, was ist, und Fakten zu liefern, sodass die Menschen sich ihre eigene Meinung bilden können. Und natürlich kann man in Kommentaren auch als Journalist seine Meinung kundtun. Aber das muss sauber getrennt sein. Insofern ist es auch wichtig, dass Sprache nicht missionarisch oder manipulativ eingesetzt wird und wir hier höchst sensibel sind.

Wenn man beispielsweise über Steuerlast spricht, bringt man ja schon zum Ausdruck, dass Steuern etwas Negatives sind. Was sie eigentlich gar nicht sind. Steuern sind eine notwendige Voraussetzung dafür, dass man sich beispielsweise überhaupt einen öffentlichen Dienst leisten kann. Deswegen sollten wir neutral einfach nur von Steuern sprechen.

Wenn es 2025 nicht zu einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags kommt, wird das dem RBB als Schuld angerechnet?

Warum sollte das die Schuld des RBB sein?

Weil der Sender das ganze System in Misskredit gebracht hat.

Das würde ich jetzt so nicht sehen. Eine ausbleibende Anpassung kann dem RBB nicht in die Schuhe geschoben werden. Dass hier im RBB Fehler gemacht wurden, ist unzweifelhaft. Dass wir damit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschadet haben, auch. Aber wir haben auch gezeigt, dass wir diese korrigieren können. Bliebe der Rundfunkbeitrag bei monatlich 18,36 Euro, müssten wir damit umgehen. Allerdings sollte auch die Politik zusehen, wie sie den Programmauftrag anpassen kann.

Was sehen Sie als ihre persönliche Bilanz?

Nach fünf Monaten war der Sender wieder in der Spur: gemeinsam mit der noch verbliebenen Führungsmannschaft ist es gelungen, die bedeutendsten Unregelmäßigkeiten aufzuklären, den Schaden zu begrenzen, einen bezahlbaren Zukunftsplan zu erarbeiten und auch das Vertrauen der Politik und der Belegschaft zurückzugewinnen.

Ruhe und Sachlichkeit sind zurückgekehrt. Anstatt über die Krise und die Vergangenheit, haben wir wieder über die Zukunft des Programms gesprochen. Damit haben wir im RBB gemeinsam ein Fundament geschaffen, auf dem Frau Demmer aufbauen kann. Das gesamte Haus arbeitet intensiv am Reformprozess und der Umsetzung des erarbeiteten Plans.

Gibt es etwas, was Sie an Berlin und Brandenburg vermissen werden?

Was mir sicher fehlen wird, sind die tollen, engagierten Kollegen, die ich beim RBB kennengelernt habe. Die Berliner sind ja sehr direkt und die Brandenburger auch. Und ehrlich dabei. Und pragmatisch. Die Menschen haben mir besonders gut gefallen in dieser Region.