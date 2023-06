Idris Elba in der TV-Serie „Hijack“ Flugzeugentführung in Echtzeit

Was soll man von dieser Flugzeugentführerin halten? „Haben Sie Eis an Bord?“, fragt sie den Steward, der zuerst etwas irritiert ist, aber sich dann doch in Bewegung setzt, um der implizierten Aufforderung zu folgen. Als er zurückkommt, sagt sie: „Es ist nicht für mich“, und zeigt auf einen gefesselten Mann, dem sie inzwischen mit der Pistole eins über den Schädel gezogen hat. Aber immerhin war sie so rücksichtsvoll, an dessen Schmerzen zu denken.

Die Szene stammt aus der Serie „Hijack“, die am Mittwoch bei AppleTV+ startet und von der Entführung des Fluges KA 29 der britischen Kingdom Airline auf dem Weg von Dubai nach London handelt. Eine Besonderheit: Die sieben Episoden geben die sich immer weiter zuspitzenden Geschehnisse in Echtzeit wieder. Hinter der Serie steht George Kay („Lupin“) und Jim Field Smith („Truth Seekers“), die für Buch und Regie verantwortlich sind.

Flugzeugentführungen Die erste verzeichnete Flugzeugentführung fand 1931 in Peru statt, hat die Webseite besserfliegen.com ermittelt. Von 1967 bis 1976 stieg die Zahl der gekaperten Maschinen auf den Spitzenwert von 385 Entführungen. Besonders viele Todesopfer forderten die Entführungen von vier Flugzeugen am 11. September 2001. Zwei Maschinen wurden ins World Trade Center in New York und eine ins Pentagon in Washington gelenkt – 3000 Menschen verloren ihr Leben. Eine der letzten größeren Flugzeugentführungen fand 2016 statt, sie wurde unblutig beendet.

Zu den Fluggästen gehört Sam Nelson, dargestellt von Idris Elba („Luther“). Nelson ist Experte für komplizierte Verhandlungen. Im normalen Leben bringt er schwierige Firmenübernahmen unter Dach und Fach. Diesmal geht es um sein Leben und das der anderen Passagiere. Wobei sich nicht nur seine Mitgeiseln fragen, wessen Spiel er eigentlich spielt. Handelt er wirklich in ihrem Interesse oder ist er Teil des Entführerteams um Daniel O’Farrel (Max Beesley)?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Überhaupt gibt es zunächst vor allem Fragen: Was bezwecken die Entführer? Sind sie auf Lösegeld aus oder wollen sie Terroristen freipressen? Vermutlich nicht, sonst würden sie nicht alles dafür unternehmen, dass die Flugaufsichten nichts von den Entführungen mitbekommen. Oder verfolgen die Hijacker einen 9/11-Plan, in dem sie das Flugzeug in London als fliegenden Bombe missbrauchen wollen? Je näher KA 29 ihrem Ziel kommt, desto mehr steigt die Spannung nicht nur im Flugzeug.

Immerhin kann Sam noch kurz vor dem Shutdown des Bord-Wifi eine Message an seine Ex-Frau absetzen. Deren neuer Mann setzt die Anti-Terrorspezialistin Zahra Gahfoor (Archie Panjabi) in Gang. Doch zunächst lässt sich die Entführungsmeldung nicht verifizieren. Aber Sam und Zahra sind nicht die einzigen, die nicht lockerlassen.