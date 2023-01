In Bildern denken Der Kunsthistoriker Hans Belting ist gestorben

Die Renaissance verstand sich selbst als jene Wiedergeburt der Antike, die in ihrem Namen gemeint ist: eine Wiedergeburt in Wissenschaft, Literatur und Kunst. Doch was die Kunst betrifft, kann sich ausgerechnet die bedeutendste Leistung der Neuzeit, die Erfindung der Zentralperspektive, nicht auf antike Vorbilder berufen. Über diesen Umstand geht eine konventionelle Kunstgeschichtsschreibung gern hinweg. Nicht so Hans Belting.

In seinem Anfang 2008 erschienenen Buch mit dem programmatischen Titel „Florenz und Bagdad“ weist er nach, wie viel – unendlich viel – sich die westliche Perspektive den optischen Forschungen des islamischen Mittelalters verdanken, vor allem jenen des im Westen als „Alhazen“ bekannten Mathematikers und Astronomen, der die Grundlagen der Optik legte und auch im europäischen Westen jahrhundertelang rezipiert wurde.

„Man hat die Bilder vor Augen, so wie man Tote vor Augen hat, die dennoch nicht da sind.“ Hans Belting

Freilich, „im Islam ist jenes Artefakt, das wir ,Bild’ nennen, ein Fremdelement geblieben“, konstatiert Belting und stellt den „visuellen Meditationen“ des bildlosen Islam den „persönlichen Blick“ gegenüber, der sich im Abendland als Maßstab herausbildete. Hans Belting war Byzantinist, lange bevor er sich solchen grundlegenden Fragen der Kunstwissenschaft zuwendete.

Geboren 1935 im rheinischen Andernach, beschäftigte er sich früh mit Phänomenen des Übergangs, zunächst den Einflüssen byzantinischer Kunst auf diejenige des mittelalterlichen Süditaliens. 1969 nach Heidelberg, 1983 nach München berufen – wo er seine Antrittsvorlesung provokant „Ende der Kunstgeschichte?“ betitelte –, war Belting ein renommierter Vertreter der akademischen Kunstgeschichtsschreibung, als er ein Jahrzehnt später, 1993, nach Karlsruhe ging. Dort baute er parallel zum neugeschaffenen, hybriden „Zentrum für Kunst und Medien“ Kunstgeschichte und Medientheorie als Studienfach auf.

Magisches Nachleben

Gerade weil er wie kaum ein Zweiter seiner Zunft den schmalen Grat im Blick hatte, der das Bild von der Ikone trennt, konnte er deren magischem Nachleben in der abendländischen Kunst ebenso nachspüren wie deren Eigenart als „Spiegel der Welt“.

So überschrieb er sein Buch zur „Erfindung des Gemäldes in den Niederlanden“, das wie so viele seiner Publikationen eine Provokation der herkömmlichen Renaissance-Geschichtsschreibung war, die alle Neuerungen südlich der Alpen verortete.

An den Staunen machenden Bildern insbesondere Jan van Eycks zeigt Belting, dass hier im frühen 15. Jahrhundert nicht allein eine nie mehr übertroffene Exaktheit in der Wiedergabe der Wirklichkeit erreicht wurde, sondern diese Wiedergabe sich zugleich auf Dinge erstreckte, die als göttliche Sphäre dem menschlichen Auge verschlossen sind. Belting sprach vom „inneren Blick“ und schloss den Reichtum flämischer Mystik auf, die für diese Bildproduktion die Voraussetzung bildete.

An der Doppeldeutigkeit des Begriffs „Bild“ hat sich Belting stets gerieben – „Abbild“ zu sein wie zugleich vorgestelltes „Bild“ von etwas. Zugleich war sich Belting bewusst, dass die Kunst zwar aus sich heraus wirkt, doch die Reflexion über sie stets der Sprache bedarf. Doch damit gerät die Reflexion schon ins Hintertreffen angesichts einer heute übermächtig gewordenen Bildproduktion, die das Verhältnis von Abbild und Realität auf den Kopf stellt.

Welt der Ähnlichkeiten

„Wir messen die Welt nach der Ähnlichkeit, die sie mit den Bildern hat, und nicht umgekehrt“, konstatierte Belting in seiner zur Medientheorie geweiteten Bildwissenschaft, doch verweigert er sich der postmodernen Sichtweise bloßer Beliebigkeit. Dazu kannte Belting die Geschichte der Kunst zu gut – und die Ereignisse gaben ihm recht. Die ungeheure Wut, die bloße Karikaturen, Bilder also, in der islamischen Welt entfachen können, belegen die Wirkmächtigkeit des Bildes auf erschreckende Weise.

In seinem Buch „Bild und Kult“ von 1990 hat er das „Bild vor dem Zeitalter der Kunst“ untersucht, und dass die abendländische Malerei häufig genug mit der Theologie in Widerstreit geriet – bis hin zur Bilderstürmerei der Reformationszeit –, war ihm nur allzu geläufig. „Mit dem Streit um den Augensinn zog die Empirie in die Wissenschaft ein“, hielt Belting nüchtern fest, „und es sollte nicht mehr lange dauern, bis sie auch die Kunst erreichte, die bislang der Religion gedient hatte.“

Seit dem Buch „Florenz und Bagdad“ ist Belting immer wieder zu den Unterschieden zwischen westlichen und islamischen Auffassungen befragt worden, und er hat, ganz „public intellectual“, stets gern Stellung bezogen. Die Spanne seiner Forschungen indes ist unendlich weiter, sie reicht von Byzanz bis zur Moderne, von Bellini bis Beckmann, und von der „Bild-Anthropologie“ – so sein magnum opus von 2001 –, die Belting als eine Bildwissenschaft über die Kunstgeschichtsschreibung hinaus begründen wollte, ist hier noch gar nicht die Rede.

Beltings Ruhm strahlte weithin, die Reihe der ihm zugedachten Ehrungen ist lang, heraus ragen die Aufnahme in den Orden Pour le Mérite (1999) und der Europäische Lehrstuhl am Collège de France (2002/3). Bereits als Emeritus leitete er das Wiener „Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften“ (2004/7), aber emeritiert war er eigentlich nie, ohnehin hatte er stets Gastprofessuren an den renommiertesten Universitäten inne. In der Nacht zum 10. Januar ist Hans Belting 87-jährig gestorben

