Inès Bayard und ihr Roman „Steglitz“ Lost auf der Schloßstraße

Kafka ist niemals weit. Auch nicht von unserem Treffpunkt, der U-Bahnstation Rathaus Steglitz, aus gesehen. Denn nur wenige Schritte entfernt, in der Grunewaldstraße 13, wohnte der schwerkranke Dichter mit seiner Lebensgefährtin Dora Diamant von Herbst 1923 bis März 1924. Die bescheidene Wohnung in der schönen Villa wurde zu seinem letzten Zuhause in Berlin.