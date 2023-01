Serebrennikow im Kino Eine fiebrige Odyssee durch Russland

Die Bilder von Kirill Serebrennikows Film „Petrow hat Fieber“ sind ansteckend. Schon die Eröffnungsszene erinnert an ein vor-pandemisches Wimmelbild: Menschen drängen sich in der Straßenbahn aneinander, keimige Aerosole liegen in der Luft, auch schlechte Laune, politischer Defätismus und antisemitische Vorurteile. Schuld am postsowjetischen Zustand seien wahlweise die Juden und die Eliten um Gorbatschow und Jelzin, wird gemotzt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden