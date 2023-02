Interview mit Oscar-Kandidat Edward Berger „Es geht weniger um Größe als um Klarheit“

Diese Woche wird in London der Britische Filmpreis verliehen. Befindet man sich mit 14 Nominierungen in der Tasche, ganz zu schweigen von neun Oscar-Nominierungen, gerade in einem Rausch oder fühlt sich der Erfolg immer noch unwirklich an?

Die Euphorie hat noch nicht eingesetzt. Am meisten spüre ich das momentan im Austausch mit dem Publikum, da schwappt eine positive Welle auf uns zu. Aber während meiner Dreharbeiten konzentriere ich mich auf meine Arbeit, darum kann ich es noch gar nicht so richtig begreifen oder gar genießen.

Sie drehen gerade in Rom mit Isabella Rossellini. Haben Sie eine Klausel im Vertrag, die es Ihnen erlaubt, für Preis-Verleihungen ein paar Tage freigestellt zu werden?

Das nicht, aber die Produktion ist kulant, weil alle wissen, dass Preise auch dem neuen Film helfen werden.

Wie oft waren Sie in den vergangenen Wochen schon in Los Angeles? Man liest ja immer von der „Oscar-Saison“, aber was bedeutet das denn konkret?

Ich war im Herbst eine Woche in Kalifornien, dann wieder hier in Rom, dann noch einmal drei Tage in Los Angeles, und vor Weihnachten wieder eine Woche. Länger war es leider nicht möglich. Es gibt unglaublich viele Vorführungen und Interviews, man hetzt von einem Termin zum nächsten. Aber das gehört nun einmal dazu, ich möchte ja auch vermitteln, warum ich den Film gemacht habe. Und das Publikum im Saal zu erleben, gibt mir auch viel innere Kraft.

Hatten Sie schon auf Ihrer Pressetour durch Hollywood das Gefühl, da geht was bei den Oscar-Nominierungen?

Der Film hatte einen ruhigen aber sehr gesund wachsenden Lauf, er wurde von der Mundpropaganda getragen. Selbst als „Im Westen nichts Neues“ schon auf Netflix lief, waren die Kinos immer noch voll. Die Leute wollten den Film im Kino sehen und mit uns darüber reden. Das war ein gutes Zeichen.

Zur Person Edward Berger, geboren 1970 in Wolfsburg, studierte bis 1994 Regie an der Tisch School of the Arts der New York University und arbeitete anschließend bei der New Yorker Produktionsfirma Good Machine, die unter anderem Filme von Ang Lee und Todd Haynes produzierte. 1997 zog er nach Berlin, wo er seinen ersten abendfüllenden Spielfilm inszenierte: „Gomez – Kopf oder Zahl“,

Stimmt Sie das zuversichtlich? Sie haben den Film schließlich mit dem Kino im Hinterkopf gedreht.

Für mich gibt es heute keinen Unterschied mehr, die Zeit hat sich verändert. Die Leute schauen die Filme, wo und wie sie wollen: auf dem Handy, dem Computer, im Kino. Ich merke auch an mir selbst, dass ich mir ganz genau aussuche, welche Filme ich wirklich im Kino schaue; weil oft auch einfach die Zeit fehlt. „Roma“ von Cuarón habe ich sogar erst auf Netflix gesehen und bin dann doch noch mal ins Kino gegangen. Die Filme finden ihr Publikum dort, wo sie hingehören.

Im Kino hätten vermutlich auch nicht annähernd so viele Menschen „Im Westen nichts Neues“ gesehen.

Und trotzdem lief er in mehr Ländern in den Kinos als viele andere deutsche Filme. Das habe ich gemeinsam mit Netflix entschieden. Wir hatten sozusagen das Beste aus beiden Welten.

Wie entstand eigentlich die Idee zu dem Film? War das Ihr Wunschprojekt?

Vor drei Jahren rief mich mein Produzent und Freund Malte Grunert an und fragte, ob mich der Roman interessieren würde. Er könnte die Rechte bekommen. Da habe ich mir schon gedacht, dass ich um diesen Film nicht herum komme. Der Roman hat irgendetwas in mir angesprochen, Erinnerungen hervorgerufen, die noch immer in mir schlummerten. Das habe ich auch mit meiner Familie besprochen. Meine damals 17-jährige Tochter, die normalerweise absolut kein Interesse daran hat, was ich als nächstes tun werde, wollte gerade aufstehen und weggehen; aber als sie den Titel hörte, sagte sie, dass sie das Buch gerade in der Schule durchgenommen habe. Und es wäre das Beste, was sie je gelesen hat. Ich müsse das einfach machen.

Glauben Sie, dass die Antikriegsbotschaft des Romans gerade jetzt einen Nerv trifft, weil der Krieg in der Ukraine die Menschen bewegt?

Ich glaube, dass die Menschen spüren, dass der Film ein ehrliches Anliegen hat. Damit meine ich: Er erzählt von unserem Land. Für mich persönlich hat der Roman viel mit uns zu tun, mit unserer Geschichte und unserer Verantwortung: einem Schuldgefühl, das tief in uns verankert ist. Das konnten die Amerikaner 1930 nicht; die erste Verfilmung von Lewis Milestone war ein amerikanischer Film. Amerikaner können über die Weltkriege Heldengeschichten erzählen, weil sie Europa vom Faschismus befreit haben. Darauf können sie mit einem gewissen Stolz zurückblicken. Dieses Gefühl hatten wir nie, nur Scham. Das ist für Zuschauer in anderen Ländern eine ungewohnte Perspektive.

Natürlich reproduziert auch der Antikriegsfilm Bilder, die zu Heroisierung oder Glorifizierung verleiten können. Edward Berger

Was halten Sie von der These, dass es Antikriegsfilme im Grunde gar nicht geben kann, weil Kinobilder immer mit Überwältigung und Schauwerten arbeiten?

Ich finde das schwierig zu unterscheiden, auch weil dabei gleich eine moralische Wertung mitschwingt. Ob ich einen Antikriegsfilm gemacht habe oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich reproduziert auch der Antikriegsfilm Bilder, die zu Heroisierung oder Glorifizierung verleiten können. Aber wir haben versucht, von einer Figur inmitten des Horrors auf dem Schlachtfeld zu erzählen. Wie das auf Sie wirkt, möchte ich gerne Ihnen überlassen.

Warum haben Sie subjektive Perspektive der Romanvorlage verlassen und punktuell erweitert, zum Beispiel um die Szenen der Friedensverhandlungen?

Wir haben das Privileg der Perspektive auf den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte. Weder Erich Maria Remarque noch Lewis Milestone hatten damals dieses Wissen. Darum finde ich es wichtig, unsere spätere Geschichte im Film mitzuerzählen. Heute wissen wir: Im Ersten Weltkrieg starben 17 Millionen Menschen. Man könnte meinen, dass wir daraus etwas gelernt hätten, doch das das war erst der Anfang eines noch viel größeren Terrors. Wir können den Ersten Weltkrieg nicht mehr wie ein singuläres Ereignis behandeln, sondern müssen ihn in den Kontext unserer Geschichte stellen.

Felix Kammerer (r.) als Paul Bäumer, Albrecht Schuch (l.) als Stanislaus Katczinsky und Edin Hasanovic als Tjaden Stackfleet in einer Szene des Films „Im Westen nichts Neues“. © dpa/Reiner Bajo

Deutsche Filme werden eigentlich nie in den technischen Kategorien wie visuelle Effekte, Sound, aber auch im Produktionsdesign nominiert. Der Vorsprung Hollywoods mit seinen Millionen-Budgets ist einfach zu groß. Wie haben Sie das gemacht, Herr Berger?

Sicher ist das auch eine Frage des Budgets. Ich gehe auch gar nicht davon aus, dass wir gegen „Top Gun“ oder „Avatar“ eine Chance haben, da muss man realistisch bleiben. Ich glaube aber, dass das vor allem eine Frage der Vision ist - da geht es weniger um Größe als um Klarheit. Ich hatte immer das Gefühl, in England und Amerika gibt es die besseren Geschichten. Was mich befreit hat, war die Arbeit an der Serie „The Terror“ vor sechs Jahren, bei der ich erst selbst viel lernen musste. Die Geschichte spielt 1845 im Norden Kanadas – wir haben sie jedoch komplett im Studio gedreht.

Der Erste Weltkrieg war erst der Anfang eines noch viel größeren Terrors. Edward Berger

Als ich das erste Mal in diesem Studio stand, war da nichts als ein großes schwarzes Loch. Und hier soll ich diese Welt aufbauen, wie soll das gehen? Aber dann habe ich beschlossen, meine Zweifel zu ignorieren und Storyboards zu zeichnen; so wie die Geschichte in meinen Augen erzählt werden müsste. Ich habe ignoriert, dass wir nicht tatsächlich im Eis steckten. Wenn ich nicht weiterwusste, habe ich Spezialisten gefragt. Und wenn diese keine Lösung hatten, fragten sie den nächsten um Rat. Das ist das Schöne am Filmemachen: Man steht jeden Tag vor schier unlösbaren Herausforderungen, bei denen man immer neu hinzu lernt.

Filme sind ein Gemeinschaftswerk.

Im Kino modulieren wir Bilder. Auch im Drehbuch von „Im Westen nicht Neues“ waren etliche Einstellungen, von denen ich nicht wusste, wie wir sie überhaupt realisieren sollten. Mir macht es große Freude, neue Dinge zu probieren, die auch richtig schiefgehen können. Man darf keine Angst vor dem Scheitern haben.

Hat Ihnen schon Steven Spielberg, der mit „The Fabelmans“ ebenfalls nominiert ist und mit „Der Soldat James Ryan“ ja auch einen Kriegsfilm-Klassiker gedreht hat, schon gratuliert?

Leider bisher noch nicht, aber ein paar Gelegenheiten habe ich noch. Das würde mich sehr freuen.

Haben Sie eigentlich einen Lieblings-Antikriegsfilm?

Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist „Apocalypse Now“ von Coppola. Er erzählt nicht von einer geradlinigen Geschichte, sondern versucht stattdessen, den Wahn des Krieges an sich einzufangen. Das ist beeindruckend.

