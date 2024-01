Interview mit Regisseur Taika Waititi „Ich weiß nicht, wie viele Filme ich noch in mir habe“

Mr. Waititi, in „Next Goal Wins“ kommt dieser unangenehme weiße Fußball-Coach auf die Insel American Samoa, um dort das legendär erfolglose Nationalteam zu coachen – und verhält sich wie ein Arsch. Dennoch sind die Insel-Bewohner:innen alle freundlich zu ihm, sie wirken fast naiv. Können Sie die Menschen so darstellen, weil Sie selbst Maori-Wurzeln haben?

Ja, es ist für mich auf jeden Fall einfacher, eine solche Geschichte zu erzählen. Wir Maori machen uns über die Menschen der anderen Inseln lustig, und sie machen sich über uns lustig. Wenn ein westlicher Filmemacher käme und uns in dieser Weise veralbern würde, wäre das sicher nicht okay.