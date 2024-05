Interview zur Filmpreis-Verleihung „Echter Diskurs muss immer das Risiko eingehen, Grenzen zu verletzen“

In unserem Beruf gibt es den Spruch: Schreiben ist nicht schön, aber geschrieben haben ist schön. Wie sehen Sie das beim Filmemachen?

Timm Kröger: Ich denke immer, wenn ich schreibe, dann freue ich mich aufs Drehen. Und immer, wenn ich drehe, freue ich mich aufs Schneiden. Und so weiter. Dass dabei etwas Gutes herauskommt, ist mühsame Arbeit, und doch hängt es vom Glück ab.

Ayşe Polat: Jeder Phase stellt eine ganz andere Herausforderung dar. Schreiben ist interessant, weil man alleine schreibt. Es gibt schöne Momente, wenn man tagelang nicht weitergekommen ist und dann die Lösung findet. Aber das Set ist schon mein Lieblingsort.

Matthias Glasner: Ich denke beim Schreiben tendenziell: Ach Scheiße, ich sollte das Schreiben sein lassen und nur noch Regie führen. Und beim Regieführen denke ich das Gegenteil. Ich habe sogar Phasen, in denen ich den anderen sage: Ich werde nur noch schreiben oder nur noch Regie führen. Eigentlich bin ich ständig am Hadern.

Die Nominierten Ayşe Polat, geboren 1970 in Malatya und aufgewachsen in Hamburg, gehörte Ende der 1990er Jahre zur ersten Welle des sogenannten deutsch-türkischen Kinos. Ihr zweiter Langfilm „En Garde“ gewann 2004 auf dem Locarno Film Festival den Silbernen Leoparden. Polat ist mit dem Lola-Kandidaten „Im toten Winkel“ für die beste Regie und das beste Drehbuch nominiert Matthias Glasner, geboren 1965 in Hamburg, war mit seinen Dramen „Der freie Wille“ (2006) und „Gnade“ (2012), beide mit Jürgen Vogel, bereits zweimal in den Wettbewerb der Berlinale eingeladen. 2020 drehte er einzelne Episoden für das Serien-Remake von „Das Boot“. Mit „Sterben“, seinem dritten Berlinale-Film, erhielt er den Silbernen Bären für das beste Drehbuch. Beim Filmpreis ist er mit neun Lola-Nominierungen der Favorit. Timm Kröger, geboren 1985 in Itzehoe, ist Kameramann und Regisseur. Sein Debüt „Zerrumpelt Herz“ entstand 2014, mit seinem zweiten Film „Die Theorie von Allem“ schaffte er es 2023 gleich in den Wettbewerb von Venedig. Bei „The Trouble with Being Born“, 2020 mit dem Spezialpreis der Jury in der Berlinale-Reihe Encounters ausgezeichnet, stand er hinter der Kamera. Die Verleihung des Deutschen Filmpreises 2024 findet am Freitag, 3. Mai, ab 19 Uhr im Theater am Potsdamer Platz statt. Die Gala wird live in der ARD Mediathek übertragen. Eine Zusammenfassung ist um 22.20 Uhr im Ersten zu sehen.

Hat man zu einem Film, den man selbst geschrieben hat, ein anderes Verhältnis als zu Auftragsarbeiten?

Polat: Eindeutig. Vor allem inszeniere ich während des Schreibens schon mit, das ist ein ganz inniges Verhältnis, weil man ja wirklich über mehrere Jahre hinweg daran gearbeitet hat.

Kröger: Eigentlich finde ich es absurd, dass Regisseure Auftragsarbeiten machen. Ich verstehe schon, warum, aber für mein Empfinden sollte der Autorenfilm das Normale sein und nicht der Ausnahmefall.

Polat: Aber man kann als Autorenfilmer:in nur alle fünf Jahre einen eigenen Film machen.

Glasner: Ich respektiere die Filmkunst viel zu sehr, da möchte ich niemandem Lebenszeit stehlen. Ich möchte beim Machen das Gefühl haben, es gibt einen guten Grund, sich diesen Film oder diese Serie später anzusehen. Dass der Zuschauer im besten Fall anders aus dem Film rausgeht, als er reingegangen ist. Ich will darum gar nicht zwischen Auftragsarbeit und eigenem Film unterscheiden.

Auf der Berlinale gewann Matthias Glasner mit „Sterben“ den Silbernen Bär für das beste Drehbuch für „Sterben“. © Imago/Future Image/Nicole Kubelka

Sie meinten gerade, man macht nur alle fünf Jahre Autorenfilm. Jetzt liegen Ihre letzten Kinofilme alle schon ein bisschen länger zurück, bei Ihnen, Herr Glasner, sogar zwölf Jahre. Ist es in Deutschland schwierig, sich als Regisseur im Kino eine Karriere aufzubauen?

Kröger: Ich würde fast vermuten, für Charaktere wie mich ist es einfacher als in den USA, wo man mit ganz anderen Finanzierungsstrukturen zu tun hat. Ich finde es toll, dass wir in einem europäischen Subventionssystem leben, wo so etwas wie stetes Arbeiten an etwas Gutem zumindest manchmal, wenn man Glück hat, Belohnung findet.

Kunst ist immer auch etwas Randständiges, und wenn man es zu institutionalisieren versucht, geht ihr Wesen verloren. Timm Kröger, Regisseur

Glasner: In meinem Fall ist es so, dass ich gerne drehe – und sehr neugierig bin auf verschiedene Genres und Erzählformen. Mein letzter Kinofilm ist auch nicht zwölf Jahre her, weil ich ihn nicht finanziert bekommen habe, sondern weil ich zwischendurch an Serien gearbeitet habe. Man kann dort dramaturgisch mehr in die Tiefe gehen, weil man mehr Erzählzeit hat. Gerade in Deutschland, würde ich sagen, kann man theoretisch vom Kino leben, weil wir in diesem subventionierten Betrieb arbeiten. Bei Arthouse-Filmen steckt man jedoch oft seine Gage in den Film, so wie ich bei „Sterben“.

Polat: Das sehe ich ganz anders. (lacht) Arbeiten wir in demselben Land?

Kröger: Ich hab mit meinen Filmen noch kein Geld verdient, das mache ich mit anderen Sachen.

Polat: Dass ich so lange nichts gemacht habe, liegt eindeutig daran, dass ganz viele Filme abgelehnt wurden. Mit eigenwilligen Projekten ist es nicht einfach, gerade im Arthouse-Bereich. Man wartet ewig auf die Förderung, dann auf die Sender. Da muss sich auch was ändern. Wenn man das mit Österreich zum Beispiel vergleicht, was für düstere und ungewöhnliche Filme dort entstehen, was die den Zuschauern zutrauen und den Film nicht zu einem Abholservice degradieren.

Kröger: Ich finde einerseits auch, dass Filmförderung nicht nach primär wirtschaftlichen Gesichtspunkten operieren sollte. Kunst ist immer auch etwas Randständiges, und wenn man es zu institutionalisieren versucht, geht ihr Wesen verloren. Ich finde aber auch das Anspruchsdenken mancher verquer: dass man erwartet, dass ein Staat einen fördern muss oder sollte. Wahrscheinlich bin ich wirklich von der alten Quatschidee besessen, dass echte Kunst nicht in der Mitte der Förderung entstehen kann.

Glasner: Ich glaube nicht, dass die Förderer und Redakteure daran schuld sind, dass der deutsche Film vielleicht nicht so stark ist, wie er sein könnte. Es ist meine Erfahrung, dass da eigentlich ganz viele Leute sitzen, die sich freuen, wenn was kommt, das anders ist. Es ist die Schere im Kopf der Macher, die viele dazu bringt, zu sehr an die vermeintliche Verkaufbarkeit zu denken. Aber wenn man Kompromisse eingeht, kommt nur Mittelmäßiges dabei raus.

Es gibt ein paar Punkte, über die sich die Leute einig sind. Die Fernsehbeteiligung ist zu hoch, die Produzentenbeteiligung auch, die Kreativen sind entmachtet. Erhoffen Sie sich etwas von der Reform des Filmfördergesetzes?

Glasner: Letztendlich wird es vermutlich auf eine Reform hinauslaufen, die kommerziellen Erfolg belohnt: Wer schon Geld hat, kriegt noch mehr Geld. Die Schere zwischen denen, die viel haben und denen, die wenig haben, geht – wie auch in unserer Gesellschaft – weiter auseinander.

Kröger: Ich habe grundsätzlich das Gefühl, in einer Gesellschaft zu leben, in der seit dem Zweiten Weltkrieg Kultur eher geduldet wird als gefördert. Das hat aber weniger mit den Förderern zu tun.

Wir als Filmschaffende müssen heute das Selbstverständlichste einfordern und neue Räume für Mitgefühl schaffen. Ayşe Polat, Regisseurin

Glasner: Die Frage nach dem Fördersystem sollten für Künstler jedoch eigentlich völlig irrelevant sein. In gewisser Weise nehme ich mir die Naivität heraus, zu sagen: Ich mache das, was ich kann. Und ob es dann Geld dafür gibt oder nicht, ist mir egal.

Kröger: Dem würde ich mich intuitiv anschließen. Im vollen Wissen, dass das nur funktioniert, wenn man in einem der reichsten Länder der Welt lebt.

Glasner: Zu mir hat mal ein Jury-Mitglied aus Brasilien gesagt: Eure deutschen Filme sehen immer so gut aus und haben einen guten Ton. Ja, das ist das deutsche Kino: sauber und ordentlich. Man sieht ihnen an, dass sie aus einem reichen Land kommen. Es fehlt ihnen oft an Rauheit, Poesie und vor allem an Herz.

Polat: Bei meinem Film war es so, dass ich mir gesagt habe: Ich gehe davon aus, dass ich nicht gefördert werde, darum schreibe ich den so, wie ich will. Und schlimmstenfalls drehe ich ihn mit dem Handy. Ich hab mir damit Freiheit erkämpft.

Herr Glasner, Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie die Drei-Akt-Struktur des deutschen Films irgendwann genervt hat. Ihre drei Filme spielen mit der Wahrnehmung und Erwartungen des Publikums, sie handeln von Paranoia, Parallelrealitäten oder dem komplizierten Verhältnis zu den Eltern. Wie produktiv ist die Verunsicherung beim Erzählen?

Polat: Diese konventionellen Erzählweisen sind heutzutage weniger interessant, weil es durch Streamingsportale eine Übersättigung an virtuos geplotteten, oberflächlichen und allzu runden Geschichten gibt.

Glasner: In den vergangenen zehn Jahren hat sich durch Serien dramaturgisch schon einiges verändert. Bei 90 Prozent aller Filme, die ich heute sehe, erkenne ich sofort das Reißbrett. Auf langer Strecke, in Serien, kann man dieses Reißbrett sehr gut auflösen und den Zuschauer in der Geschichte verloren gehen lassen. Am liebsten würde ich die Dinge ganz im Atmosphärischen belassen. Da hat die Serie auch die Sehgewohnheiten des Kinopublikums verändert.

Ich glaube auch, dass es das Kino immer geben wird. Aber das Massenmedium Kino wird über kurz oder lang abgelöst von virtuellen Räumen. Timm Kröger, Regisseur

Kröger: Wie weit soll ich jetzt ausholen? Wir leben gerade in den spannendsten Zeiten der Menschheitsgeschichte, wenige Jahre vor einem Durchbruch in der KI-Technologie, der uns als Zivilisation überfordern und als Menschheit übertrumpfen wird. Deswegen liegt die Verunsicherung ja schon in der Luft, dazu gibt es wirtschaftliche Unsicherheit, einen Krieg mitten in Europa, Klimawandel usw.

Ich fände es eher spannend, den Menschen neue Utopien zu geben. Werner Herzog hat mal zu Wim Wenders gesagt, wir hätten einen Mangel an echten Bildern, die unsere Welt zeigen. Heute ist es eher andersrum. Die Aufgabe des Kinos bestünde darin, uns mit den Resten von Sinn und Hoffnung, die uns zur Verfügung stehen, durch die Flut der Bilder in eine ungewisse Zukunft zu leiten.

Glasner: Mit dieser Verunsicherung geht auch ein wachsender Unglauben an Geschichten einher. Ich erkenne das auch an mir: Ich ziehe mich aus einem Gefühl der Einschüchterung aus diesem Bilder- und Meinungswust dann lieber aufs Autofiktionale zurück, auf die kleinen, persönlichen Geschichten.

Polat: Wegen dieser Umbrüche ist es umso wichtiger, dass man eben neue Erzählformen hat, die Fühl- und Denkräume erweitern und somit für mehr Empathie sorgen. Gerade habe ich den Eindruck, dass diese Räume sich verengen und somit auch die Herzen. Wir fallen in ein Schwarz-Weiß-Denken zurück, das Ambivalenz so wie Differenzierung ausschließt und damit Hass und Gewalt hervorbringt. Wir als Filmschaffende müssen heute das Selbstverständlichste einfordern und neue Räume für Mitgefühl schaffen.

Timm Kröger auf dem roten Teppich des Venedig Filmfestivals. © Imago/Abaca Press/IPA

Braucht es dafür noch Kino?

Polat: Kino ist wie ein Raumschiff, in denen Menschen kollektiv durch Raum, Zeit und Emotionen reisen. Diese gemeinsame emotionale und ästhetische Erfahrung ist wesentlich. Miteinander neue Perspektiven erleben, erzeugt im besten Falle einen anderen Blick auf die Welt und das Menschsein.

Glasner: Kino wird bleiben. Auch die jungen Leute gehen wieder häufiger ins Kino. Ich bin aber überzeugt davon, dass das alles parallel existieren kann. Wir können auf allen Medien besondere Erlebnisse schaffen, ob für die Imax-Leinwand oder den Laptop-Monitor.

Kröger: Ich glaube auch, dass es das Kino immer geben wird. Aber das Massenmedium Kino wird über kurz oder lang abgelöst von virtuellen Räumen. Vielleicht wie in „Matrix“: Unsere Synapsen werden dann direkt angezapft. Wir gehen nicht mehr an einen Ort wie das Kino, um ein gemeinsames Erlebnis zu haben.

Wie verändert diese Verunsicherung Ihren Arbeitsprozess? Man kann heutzutage fast jedes Bild durch Künstliche Intelligenz herstellen. Was bedeutet das für die Art und Weise, wie Sie über Geschichten nachdenken?

Kröger: Ich glaube, man muss das Erzählen zum Kern zurückführen, fast schamanisch werden. Alan Moore hat gesagt, dass Kunst eine Form der Magie ist. Sie stiftet Mythologien und Erzählungen, die die Welt für uns Menschen verständlich machen. Und das ist eine Aufgabe, der die KI noch nicht gewachsen ist.

Polat: Es könnte aber auch dazu führen, dass dank KI bessere Fernsehfilme entstehen. Ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass KI keine Seele simulieren kann. Und deswegen gehen wirklich originäre Ideen auch nicht verloren.

Kröger: Aber woher nehmen wir die Sicherheit, das zu glauben? Vielleicht wäre es die Aufgabe des Kinos, daran zu glauben und Leute glauben zu machen.

Sie meinten eben, man will nicht mehr immer das Übliche sehen. Die Auswahl zum Deutschen Filmpreis spricht dieses Jahr dafür. Frau Polat, Sie haben „Im toten Winkel“ im kurdischen Teil der Türkei gedreht. Was bedeutet es Ihnen, dass er jetzt als bester deutscher Film nominiert ist?

Polat: Ich führe seit 30 Jahren ein Schattendasein im Filmgeschäft, deswegen ist es natürlich schön, dass ein Licht auf mein Werk fällt. Ich habe, auch wenn ich im kurdischen Teil der Türkei drehe, eine deutsche Perspektive. Man muss den Begriff „deutsch“ erweitern. Der Film handelt von transgenerationalem Trauma in einem autoritären Regime, in diesem Fall geht es um die Kurden in der Türkei. Und dies als Thriller erzählt.

Es war mir wichtig, dies nicht nur auf die Türkei zu reduzieren, denn wie wir wissen, nehmen autoritäre Regime zu. Nach Publikumsgesprächen kamen auch Menschen auf mich zu, die sagten, sie seien in der ehemaligen DDR aufgewachsen und hätten es genauso erlebt. Andere wiederum sagten, dass sie den Film als einen spannenden Thriller genossen haben. Diese Reaktion haben mich darin bestätigt, dass der Film auf verschiedenen Ebenen berührt. Ich bin sehr glücklich, dass die Mitglieder:innen der Akademie dies genauso gesehen haben.

Fehlen bestimmte Themen im deutschen Kino immer noch?

Glasner: Ich denke nicht so viel über den deutschen Film nach. Ich arbeite meist aus einem Widerspruchsgeist heraus, weil mir bestimmte Meinungen oder Haltungen im öffentlichen Diskurs nicht ausreichen. Ich bin aber auch sehr glücklich über die Auswahl dieses Jahr, weil unsere Filme ästhetisch, formal, erzählerisch so eigen sind. Es ist wichtig, dass das deutsche Kino sich weiterentwickelt. Und die aufregenden Sachen, um noch mal auf die Filmförderung zu kommen, entstehen immer dort, wo wenig Geld vorhanden ist.

Ich war immer jemand, der gerne Sachen sagt, die nicht jeder hören möchte. Mittlerweile merke ich aber, dass ich plötzlich Angst davor habe – auf einer Pressetour zum Beispiel. Matthias Glasner, Regisseur

Es war eben die Rede von einem schwindenen Mangel an Empathie. Es kursieren ja gerade die Begriffe Anti-Diskriminierungsklausel und Kunstfreiheit in der Berliner Kulturszene. Wie empfinden Sie diesen aktuellen Diskurs darüber, dass manches nicht mehr sagbar ist? Herr Glasner, Sie saßen an dem Abend ja auch bei der viel kritisierten Berlinale-Preisverleihung.

(Langes Schweigen)

Glasner: Das beschäftigt mich sehr.

Polat: Das beschäftigt uns alle. Dass wir drei so verhalten reagieren, ist ja schon ein Ausdruck dessen, wie es uns geht. Vor drei Jahren noch wäre es anders gewesen.

Aus Angst, was Falsches zu sagen? Oder wenn man mit der Frage überfordert ist?

Polat: Beides. Die Diskussion ist gerade sehr polarisiert, sehr emotionalisiert. Wir schweigen, weil wir einfach nicht wissen, wo wir anfangen sollen.

Kröger: Man kann noch immer alles sagen, muss dann aber zumindest akzeptieren, dass man automatisch Grenzen überschreitet, vielleicht auch was falsch macht – und daraus lernt. Wir leben in Zeiten, in denen neue Diskurse entstehen und diese ganz anders geführt werden. Darum gibt es ein Herantasten, einen vorsichtigen Tanz darum, dass echter Diskurs immer das Risiko eingehen muss, Grenzen zu verletzen. Es wäre hilfreich, wenn man sich darauf einigen könnte.

Ayşe Polat gehörte Ende der 1990er Jahre zur ersten Welle des sogenannten deutsch-türkischen Kinos. © Imago/B. Lindenthaler

Glasner: Ich war immer jemand, der gerne Sachen sagt, die nicht jeder hören möchte. Mittlerweile merke ich aber, dass ich plötzlich Angst davor habe – auf einer Pressetour zum Beispiel. Da redet man ganz viel und kriegt danach die gekürzte Interview-Fassung vorgelegt. Bei diesem Thema ist die Gefahr besonders beängstigend, auf einen Satz reduziert zu werden. Auf einmal merkt man, wie man innerlich verstummt.

Wie macht sich das bemerkbar?

Glasner: Auf der Preisverleihung der Berlinale dachte ich zum Beispiel: Was wäre, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe und sage, dass ich gut finde, was der israelische und der palästinensische Regisseur über die Zustände im Westjordanland gesagt haben. Dann kriege ich nie wieder Geld in Deutschland.

Polat: Das klingt nicht gut.

Kröger: Es gibt in Deutschland mehr Angst als Konsequenzen bei doofen Meinungsäußerungen. Ich bin mit so einem „Monty Python“-Idealismus aufgewachsen: Man muss sich über alles lustig machen dürfen. Jeder noch so radikale Gedanke ist in der Moderne nötig und erlaubt, damit wir unser Zusammenleben konstruktiv gestalten können.