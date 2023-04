Jazzsänger Atrin Madani Mann der schönen Melodien

Atrin Madani freut sich. „Dass ich vor Frauen singen darf, ist nicht überall in der Welt selbstverständlich“, sagt er. Und schickt auf Persisch an diesem Februarabend in der Bar jeder Vernunft den Ausruf „Für die Freiheit“ hinterher. Grüppchen im Publikum applaudieren und erwidern auf Persisch die Slogans der iranischen Protestbewegung. Das sind ungewohnte Töne bei einem Konzert, das im Untertitel „Atrin Madani singt von Liebe“ heißt. Es fing mit einer launigen Moderation des Sängers an, der seinem Vater dafür dankt, dass er nicht Medizin studieren musste: „Wie alle anderen persischen Kinder.“